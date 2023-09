1Password supporta le passkey in browser e iOS

Quasi un anno fa, 1Password aveva annunciato il supporto per le passkey. La software house canadese ha ora comunicato che le estensioni per browser e l’app per iOS consentono di creare, salvare e utilizzare le passkey sui siti che hanno adottato questa opzione di login.

Passkey per il login tramite browser e iOS

Il supporto per le passkey era stato introdotto all’inizio di giugno nelle versioni beta delle estensioni per browser. Da ieri il supporto è stato aggiunto alle versioni finali delle estensioni per Chrome (macOS, Windows e Linux), Edge (macOS, Windows e Linux), Brave (macOS, Windows e Linux) e Safari (macOS, iOS e iPadOS). Nei prossimi giorni sarà disponibile anche nell’estensione per Firefox.

Gli utenti possono creare, salvare e gestire le passkey. Quando l’utente visita con il browser un sito che supporta le passkey, 1Password mostrerà l’elenco delle passkey. Sarà sufficiente un clic per effettuare il login, eliminando per sempre la coppia username/password e l’autenticazione in due fattori.

Per usare le passkey su iPhone e iPad è necessario installare iOS 17 e iPadOS 17, insieme all’ultima versione di 1Password. Il supporto su Android sarà disponibile dopo il rilascio di Android 14 da parte di Google (le versioni precedenti del sistema operativo non sono compatibili).

1Password aveva annunciato la possibilità di usare le passkey per creare e sbloccare l’account, evitando l’inserimento della master password. La funzionalità sarà disponibile nei prossimi mesi.