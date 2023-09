Apple rilascia iOS 17 e iPadOS 17 per tutti

Apple aveva rilasciato le Release Candidate il 12 settembre, quando sono stati annunciati gli iPhone 15. Da ieri sera è possibile scaricare le versioni finali di iOS 17 e iPadOS 17. Gli aggiornamenti sono ovviamente gratuiti, ma è necessario verificare la compatibilità.

iOS 17: novità principali

Le novità di iOS 17 sono piuttosto numerose. Apple ha migliorato l’esperienza delle chiamate con i poster dei contatti. L’utente può scegliere foto, memoji, effetti, stili e caratteri che vengono mostrati sullo schermo alla ricezione della chiamata da parte di contatti conosciuti (anche nelle app di terze parti).

FaceTime permette invece di lasciare un messaggio audio o video, se il destinatario non risponde. Usando le gesture è possibile attivare reazioni a tutto schermo con effetti 3D in realtà aumentata, come cuoricini, coriandoli e fuochi d’artificio. Sfruttando invece la Continuity Camera è possibile passare una chiamata FaceTime da iPhone a Apple TV.

Molte novità riguardano l’app Messaggi, tra cui filtri per la ricerca, trascrizione automatica dei messaggi audio e creazione degli adesivi live con effetti. La nuova modalità StandBy consente invece di visualizzare diversi contenuti (foto, widget, orologio, chiamate, risposte di Siri e altro), quando lo smartphone è in carica e posizionato in orizzontale.

Con iOS 17 è disponibile anche la funzione NameDrop di AirDrop che permette lo scambio delle informazioni di contatto avvicinando due iPhone. Allo stesso modo è possibile condividere contenuti o avviare SharePlay per ascoltare musica, guardare un film o giocare a un videogame. Questi sono gli iPhone compatibili:

iPadOS 17: novità principali

Molte novità di iPadOS 17 sono “copiate” da iOS 17, tra cui quelle relative a FaceTime e app Messaggi. L’utente può inoltre personalizzare la schermata di blocco con sfondi, foto live e widget interattivi.

L’app Salute arriva su iPad e sfrutta l’ampio display per mostrare le informazioni più importanti. Entro fine anno sarà disponibile la funzionalità che consente la compilazione automatica dei moduli PDF, utilizzando le informazioni salvate in Contatti. Questi sono gli iPad compatibili: