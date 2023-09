iCloud+: disponibili nuovi piani fino a 12 TB, i prezzi

Durante il keynote Apple di ieri, 12 settembre 2023, non abbiamo assistito soltanto al lancio di iPhone 15 con novità come USB-C, chipset A17 Bionic per i top di gamma e design in titanio. L’evento Wonderlust ha visto anche la presentazione dei nuovi piani iCloud+ da parte del gigante di Cupertino, pensati per consentire ai clienti più esigenti di accedere ad alternative più generose sul fronte archiviazione. Naturalmente, anche i costi salgono.

iCloud+ ottiene due nuovi piani

La soluzione di archiviazione in cloud dell’azienda californiana fino a oggi contava su tre piani: 50 GB di archiviazione a 0,99 euro al mese; 200 GB a 2,99 euro al mese; e 2 TB a 9,99 euro al mese. Sufficienti per chi non ha particolari esigenze, o addirittura adeguate con i 2 TB per memorizzare numerose fotografie, video, ricordi delle vacanze, documenti aziendali e quant’altro. Tuttavia, per i creator potrebbero risultare insufficienti.

Di conseguenza, la Mela ha deciso di aggiungere un piano da 6 TB a 29,99 euro al mese e un piano da 12 TB a 59,99 euro al mese. A partire dal 18 settembre sarà possibile sfruttare queste soluzioni di iCloud+ per salvare librerie di video e foto di grandi dimensioni, o per sfruttare al massimo la Condivisione in Famiglia. Con ambedue i piani non mancheranno funzionalità premium come la sincronizzazione automatica, il dominio email personalizzato e i video sicuri HomeKit.

Parallelamente a questi annunci, la Mela ha anche confermato il rilascio della Release Candidate di iOS 17.