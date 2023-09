iOS 17: disponibile Release Candidate, tutte le novità

In occasione del lancio di iPhone 15 la Mela non ha solo presentato i nuovi smartwatch Apple Watch Series 9, ma anche anticipato il futuro dei sistemi operativi proprietari. Il keynote di settembre ha infatti visto il rilascio agli sviluppatori delle Release Candidate degli OS in vista del lancio stabile del 18 settembre prossimo. Coloro che vogliono provare in anticipo iOS 17 potranno quindi farlo in questi giorni, dato che la RC è accessibile per chiunque abbia un Apple ID associato a un account pubblico.

iOS 17 riceve la Release Candidate: le novità

Per installare la RC di iOS 17 è necessario avere almeno il 20% di carica o collegare il proprio iPhone alla rete elettrica per sostenere il consumo energetico durante il processo di download e installazione. Recandosi nelle Impostazioni di Sistema si potrà trovare la sezione dedicata alla Release Candidate tramite l’opzione “Aggiornamenti beta”, per poi scegliere tra “Developer Beta” e “Public beta”.

Il consiglio di Apple resta quello di non scaricare questo update sul proprio dispositivo principale, procedendo invece con il download su un device secondario per evitare la perdita improvvisa di dati.

Andiamo quindi al dunque, osservando il changelog completo: