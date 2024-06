Problemi memoria dispositivi: usa questo tool per risolverli

Stanchi dei soliti problemi di memoria dei dispositivi? Ecco pCloud, che vi dà una grossa mano. Con oltre 20 milioni di utenti in Europa, è il servizio di cloud storage più sicuro e affidabile sul mercato. Offre una serie di piani a vita con sconti fino al 37% e fino a 10TB di spazio. Insomma, è come trovare finalmente un parcheggio libero in centro città.

Risolvi i problemi memoria dispositivi con pCloud

Il vero punto di forza di pCloud? La sua semplicità. Puoi accedere ai tuoi file da qualunque dispositivo, che non sono soltanto foto e documenti, ma anche playlist delle tue canzoni preferite. Puoi poi ascoltarle offline sul tuo smartphone. Tutti i tuoi file saranno memorizzati in un centro dati super sicuro e certificato nell’Unione Europea.

Questo servizio permette di liberare spazio sia dal tuo telefono che dal tuo PC con un semplice click, mantenendo sempre attiva la sincronizzazione totale. Un vero toccasana per chi ha paura di perdere file importanti e non ha tempo da perdere con operazioni lente e macchinose.

Grazie alla crittografia TLS/SSL lato client, pCloud garantisce che solo tu possa accedere ai tuoi dati. In pratica, funziona come una cassaforte digitale per tutto ciò che di prezioso hai sul tuo dispositivo. Password, credenziali, dati sensibili: tutto protetto, tutto al sicuro. Non solo per te: se vuoi, puoi condividere i tuoi file con i familiari o con chi più ti fidi.

pCloud offre anche un piano gratuito fino a 10GB e opzioni che arrivano fino a 10TB con lo sconto del 37%. Non rimane che scegliere il piano che fa per te per risolvere i problemi memoria dispositivi.