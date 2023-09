iOS 17: tante nuove suonerie e toni di notifica

Con il rilascio di iOS 17 (e di iPadOS 17) che avverrà pubblicamente il prossimo 18 settembre, sono in arrivo oltre 20 nuove suonerie e toni per le notifiche. Si tratta di una novità che, sebbene non rivoluzionaria, di certo potrà fare la felicità di molti, visto e considerato che il pacchetto dei toni di chiamata e d’avviso dei dispositivi mobile della “mela morsicata” non subisce una “rispolverata” del genere da tempo.

iOS 17: 24 nuove suonerie e 13 nuovi toni d’avviso

La buona nuova emerge dalla Relase Candidate di iOS 17 che è stata rilasciata a seguito della presentazione dei nuovi iPhone 15 avvenuta martedì di questa settimana. Nella nuova versione di iOS sono presenti, come anticipato, 24 nuove suonerie che vanno ad aggiungersi a quelle esistenti, spostate sotto la voce Classiche, unitamente a quelle storiche del “melafonino”. Inoltre, alcune delle suonerie esistenti sono state rimasterizzate.

Ecco i nomi delle nuove suonerie: Riflesso (quella di default), Alba, Arpeggio, Blob, Bollitore, Caccia al tesoro, Chalet, Fronde, Germoglio, Gorgheggio, Inclinazione, Mercurio, Partenza, Passi, Quartina, Racconto, Radiale, Rifugio, Scherzo, Storia, Ultime Notizie, Valle, Via Lattea, Viaggio e Zampilli.

Da tenere presente che le nuove suonerie hanno un feedback tattile molto più marcato rispetto alle precedenti. Inoltre, alcune suonerie sono state realizzate senza una pausa particolarmente evidente, il che offre all’utente la sensazione di essere infinte.

Ci sono poi 13 nuovi toni di notifica, utilizzabili sia per SMS, segreteria, email, avvisi di calendario, promemoria e sveglie oltre che per notifiche da app di terze parti. Anche in questo caso i suoni di notifica precedenti sono stati spostati sotto la voce Classiche.

Questi i nomi dei nuovi suoni di notifica: Nota (default), Accordo, Benvenuto, Brindisi, Burla, Consegna, Goccia, Passaggio, Portale, Rimbalzo, Scorrimento, Sonaglio e Traguardo.