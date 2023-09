iPhone 15: porta USB-C per ricarica e connessioni

Apple ha finalmente abbandonato il connettore Lightning per adottare la porta USB Type-C. Gli iPhone 15 possono quindi sfruttare tutti i vantaggi offerti dallo standard. L’azienda di Cupertino ha pubblicato una pagina per elencare le funzionalità supportate, tra cui ricarica rapida e collegamento con dispositivi esterni. In alcuni casi è tuttavia necessario acquistare gli accessori non presenti nelle confezioni.

Ricarica e connessioni con USB Type-C

La porta USB Type-C consente di velocizzare la ricarica degli iPhone 15. Gli utenti possono utilizzare qualsiasi cavo e alimentatore (non c’è nessun chip di autenticazione, come erroneamente ipotizzato). Nella confezione degli smartphone c’è un cavo USB-C 2.0, ma non l’alimentatore. Per la ricarica rapida (50% in 30 minuti) è necessario acquistare un alimentatore di almeno 20 Watt (quello di Apple costa 25 euro).

Gli iPhone 15 possono essere ricaricati anche con il collegamento alla porta USB-C del computer o possono a loro volta caricare altri dispositivi, tra cui Apple Watch e AirPods, che supportano la tecnologia USB Power Delivery fino a 4,5 Watt.

La porta USB-C degli iPhone 15 può essere utilizzata anche per la riproduzione audio con altoparlanti esterni o auricolari/cuffie con cavo, come gli EarPods.

Le maggiori prestazioni dello standard si noteranno durante il trasferimento dati. Gli iPhone 15 possono essere collegati a PC, Mac, iPad, hard disk, SSD, adattatori SD, pen drive e automobili con CarPlay. I modelli base supportano lo standard USB 2, quindi la velocità massima teorica è 480 Mbps. I modelli Pro supportano USB 3 (10 Gbps), ma è necessario acquistare un cavo USB 3 perché quello nella confezione si ferma a USB 2.

Infine, la porta USB-C degli iPhone 15 può essere sfruttata per il collegamento di TV o monitor esterni. Tutti i modelli supportano lo standard DisplayPort, risoluzione 4K a 60 fps, HDR10 e Dolby Vision. Serve però almeno un cavo USB 3.1 da acquistare separatamente.

Il collegamento a display USB è diretto, mentre per collegare gli smartphone a schermi HDMI è necessario un adattatore da USB-C a HDMI (almeno 2.0). Apple vende l’adattatore USB-C Digital AV Multiport a 79 euro. Gli iPhone 15 Pro e Pro Max supportano anche la registrazione video nel formato ProRes 4K a 60 fps direttamente su SSD esterno.