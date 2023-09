Apple: gli EarPods USB-C hanno il supporto audio Lossless

Con la presentazione dei nuovi iPhone 15 che è avvenuta martedì di questa settimana, Apple ha mandato in pensione la porta Lightning sui suoi smartphone, andando ad accogliere quella USB-C. La cosa ha comportato pure un aggiornamento dei vari accessori che si possono adoperare in accoppiata ai nuovi smartphone, tra cui gli auricolari cablati EarPods e a quanto sembra è stato implementato il supporto audio Lossless.

Apple: EarPods USB-C con audio Lossless

Dai test condotti da MacOtakara emerge infatti che gli EarPods USB-C hanno il supporto da 16 bit/44,1 kHz a 24 bit/48 kHz, inclusa la compatibilità audio lossless, sebbene la cosa non sia stata esplicitamente comunicata da Apple, come invece fatto per i nuovi AirPods Pro 2 con custodia di ricarica USB-C.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente dichiarato da MacOtakara al riguardo.

Quando ho collegato gli EarPods (USB-C) al mio MacBook Air (M1, 2020) e ho controllato con le impostazioni Audio MIDI, gli EarPods (USB-C) sono da 16bit/44.1kHz a 24bit. Sono stato in grado di confermare che è dotato di un DAC che supporta 48kHz. L’audio senza perdita di Apple Music è “senza perdita: risoluzione massima 24bit/48kHz” e “senza perdita ad alta risoluzione: massima risoluzione 24bit/192kHz”, quindi gli EarPod (USB-C) sono senza perdita. Sono stato in grado di confermare che è compatibile.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, gli EarPods sono stati rilasciati per la prima volta nel 2012 e sono diventati molto meno popolari da quando il colosso di Cupertino ha lanciato gli AirPods wireless nel 2016 e ancor di più dopo l’avvento della successiva variante Pro. A partire dalla serie iPhone 12 nel 2020, l’azienda capitanata da Tim Cook ha smesso di includere gli EarPods e il caricabatterie nella confezione dei nuovi smartphone.

Apple ha lanciato i suoi iconici auricolari bianchi per la prima volta nel 2001 unitamente al lancio del primo iPod, e nel 2012 hanno ricevuto un’importante riprogettazione e il nome EarPods.

