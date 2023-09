Apple: AirPods Pro ed EarPods ora con USB-C

Durante l’evento che Apple ha tenuto ieri sono stati finalmente annunciati i nuovi iPhone 15, andando a segnare una svolta epocale in quanto dotati di porta di ricarica USB-C invece che del consueto ingresso Lightning. Con l’occasione, il colosso di Cupertino ha provveduto ad aggiornare anche i suoi auricolari AirPods Pro ed EarPods, confermando le precedenti indiscrezioni.

Apple: USB-C anche su AirPods Pro e EarPods

È stata infatti annunciata una nuova custodia di ricarica per gli AirPods Pro di seconda generazione con l’ingresso USB-C che d’ora in avanti saranno quindi venduti in questo formato.

Nel comunicare la cosa, il colosso di Cupertino ha altresì fatto sapere che gli AirPods Pro 2 con custodia MagSafe USB-C supporteranno l’audio lossless a latenza ultra ridotta, grazie al chip H2 e all’avanzato protocollo wireless, al fine di offrire un’esperienza perfetta con Vision Pro.

Apple ha fatto altresì sapere che i nuovi AirPods Pro sono progettati per minimizzare il loro impatto sull’ambiente. Tutti i magneti hanno il 100% di terre rare riciclate e le placcature di vari circuiti stampati contengono esclusivamente oro riciclato. Nella custodia è stato adoprato stagno riciclato al 100% per le saldature della scheda logica e il 100% di alluminio riciclato nelle cerniere. Inoltre, la nuova confezione è costituita almeno per il 90% da fibre e va ad eliminare la pellicola esterna.

Per quel che concerne gli EarPods, invece, è stata annunciata una nuova versione dotata di USB-C. I nuovi auricolari cablati sono identici a quelli commercializzati sino a questo momento, con la sola differenza che, appunto, dispongono di connettività USB-C.