AirPods Pro: l'USB-C sarà l'unica novità del nuovo modello

In occasione dell’evento che Apple terrà il 12 settembre prossimo, quello durante cui saranno tolti i veli ai nuovi e tanto chiacchierati iPhone 15, l’azienda dovrebbe annunciare pure un nuovo modello di AirPods Pro con custodia di ricarica USB-C. A parte ciò, però, i nuovi auricolari del colosso di Cupertino non offriranno altre novità.

AirPods Pro: nuovo modello “solo” con USB-C

A riferire la cosa è stato Mark Gurman di Bloomberg nella sua consueta newsletter “Power On”, informando che Apple intende implementare la porta USB-C su tutti i modelli di auricolari che costituiscono la gamma AirPods, ma che la versione Pro sarà la prima ad andare incontro a questo cambiamento e a parte ciò non si prevedono ulteriori modifiche.

Da tenere presente che in precedenza Mark Gurman aveva affermato che Apple avrebbe annunciato degli AirPods aggiornati con custodia di ricarica USB-C insieme ai nuovi smartphone, che dovrebbero a loro volta passare da Lightning a USB-C, ma non era chiaro se si riferisse al modello standard e/o a quello Pro.

Novità più sostanziose per gli AirPods Pro giungeranno poi con il rilascio di iOS 17, ma si tratta di cambiamenti di natura software e che nulla hanno a che vedere con le componenti degli auricolari, come nel caso delle nuove funzionalità che consentiranno di adoperare il dispositivo similmente a come è possibile fare con gli apparecchi acustici.

Unitamente alle informazioni in questione, Mark Gurman ha riferito che si aspetta dei tagli di prezzo per i modelli di AirPods di fascia più bassa una volta che l’uso dell’USB-C verrà esteso all’intera gamma.