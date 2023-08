iPhone 15 Pro: risolti tutti i problemi nella produzione

Nel corso degli ultimi giorni era stata diffusa la notizia relativa al taglio della produzione di iPhone 15 a causa di alcuni problemi logistici. Lo scenario è stato tuttavia scongiurato da Ming-Chi Kuo, autorevole analista della TF International Securities, secondo cui tutte le difficoltà riscontrare da Apple, in particolare quelle relative ad iPhone 15 Pro, sarebbero state risolte.

iPhone 15 Pro: risolte le difficoltà logistiche

Andando più in dettaglio, sarebbero state varie le difficoltà che il colosso di Cupertino avrebbe incontrato con la sua nuova linea di smartphone, in particolare relativamente a diversi aspetti del nuovo design.

Le principali problematiche di approvvigionamento sarebbero state inerenti “CIS impilati, pannelli, batterie… e telai in titanio”. Per quanto riguarda la CIS, Apple avrebbe richiesto ulteriori sforzi per aumentare la produzione. Per i display, invece, avrebbe chiamato in causa anche altri fornitori.

In merito alle parti in titanio – materiale che per sua natura è già difficile lavorare – dei nuovi iPhone 15 Pro, Kuo afferma “l’elevata difficoltà di lavorazione e le significative modifiche al design durante lo sviluppo” avrebbero rallentato inizialmente la produzione.

Unitamente alle informazioni in questione, Kuo ha parlato pure delle colorazioni che avranno i nuovi iPhone 15: grigio, bianco, nero e blu per i modello Pro e nero, rosa, giallo, blu e verde per i modelli base e Plus.

L’analista ha altresì confermato che la produzione della variante Pro Max della nuova linea di iPhone sarà l’ultima a venire avviata e proprio per tale ragione la suddetta versione dello smartphone potrebbe giungere sul mercato con ritardo rispetto alle altre.