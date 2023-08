iPhone 15: Apple ha già tagliato la produzione

All’arrivo sul mercato dei nuovi iPhone 15 manca ormai poco: secondo le previsioni i nuovi smartphone di casa Apple saranno infatti annunciati nelle prime settimane di settembre. A quanto pare, però, si tratterebbe di un flop già annunciato.

iPhone 15: produzione tagliata per problemi logistici

Stando infatti a quanto emerso nel corso degli ultimi giorni, il colosso di Cupertino avrebbe tagliato massicciamente la produzione di iPhone 15 a causa di problemi logistici.

Andando più nello specifico, un’analisi della banca giapponese Mizuho ha confermato i report sul taglio della produzione dei futuri “melafonini” che ormai da qualche tempo a questa parte si fanno sempre più insistenti, citando problemi come la scarsa qualità degli schermi, il prezzo troppo elevato e malfunzionamenti relativi al nuovo pulsante azione.

In particolare, i problemi produttivi della variante Pro Max riguarderebbero la sua nuova lente periscopica. Sony, che sta producendo la fotocamera per conto di Apple, non sarebbe stata in grado di fornire all’azienda capitanata da Tim Cook un numero sufficiente di lenti entro le tempistiche concordate.

Mizuho spiega pertanto che Apple produrrà “solo” 73 milioni di iPhone 15, invece che 84 milioni come originariamente preventivato.

In generale, durante tutto il 2023 Apple produrrà 217 milioni di iPhone, contro i 227 milioni previsti all’inizio dell’anno. Il calo, corrispondente a circa 10 milioni di unità, dovrebbe riguardare quasi unicamente iPhone 15, in virtù del fatto che la previsione di Mizuho parla di una contrazione produttiva del nuovo smartphone della “mela morsicata” per 11 milioni di unità in totale.