iPhone 15 Pro: in Blu e Gray Titanium e scocca in acciaio

I nuovi iPhone 15 Pro che Apple dovrebbe annunciare nei prossimi giorni e che faranno il loro arrivo sul mercato nelle settimane ancora successive, unitamente ai modelli base e Plus, andranno a caratterizzarsi per l’adozione di due nuove colorazioni e per una nuova finitura per la scocca.

iPhone 15 Pro: nuovi colori e nuova finitura

Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, i modelli Pro di iPhone 15 saranno proposti nei colori Blu e Gray Titanium e andranno a caratterizzarsi per una scocca in titanio invece che in acciaio.

Da tenere presente che non si tratta di un’indiscrezione del tutto nuova, già a luglio scorso erano emersi alcuni dettagli al riguardo, precisamente in merito all’arrivo di un nuovo modello di “melafonino” nella colorazione dark blue con toni di grigio e relativamente al fatto che il colosso di Cupertino stesse eventualmente testare il rivestimento PVD sul nuovo materiale in titanio.

Ora, però, la redazione di 9to5Mac fa sapere che le loro fonti dichiarano che i colori offerti per iPhone 15 Pro saranno solo tonalità fredde, quelle indicate poc’anzi. Gli altri colori disponibili dovrebbero essere le canoniche Space Gray e Silver.

Per quest’anno, dunque, non è prevista la colorazione oro, proposta ormai da tempo dall’azienda di Cupertino in quanto particolarmente richiesta dagli utenti, in special modo in Cina.

Per quel che concerne i modelli standard di iPhone 15, invece, i colori che si ritene Apple possa proporre dovrebbero essere nero, verde, blu, giallo e rosa. Ovviamente sarà possibile avere la certezza di tutto solo ed esclusivamente a presentazione effettivamente avvenuta.