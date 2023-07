iPhone 15: modelli Pro in dark blue con toni di grigio

Questo autunno, Apple lancerà sul mercato la sua nuova linea di smartphone, ovvero gli iPhone 15. Ma quali saranno le colorazioni adottate? Tra le varie, per quel che riguarda le varianti Pro, non dovrebbe mancare una tinta dark blue con toni di grigio.

iPhone 15: in arrivo la colorazione dark blue per i modelli Pro

A riferirlo è stato Unknow21 che già in altre occasioni ha fornito anticipazioni che poi si sono rivelate veritiere. Più precisamente, il leaker fa sapere che iPhone 15 Pro e 15 Pro max saranno in titanio e andrà a contraddistinguersi per la nuova suddetta colorazione, con finitura spazzolata che è differente dall’acciaio inossidabile usato da Apple in passato.

Il colore è simile al blu che Apple ha già adoperato per i modelli Pro di iPhone 12, ma pare essere più scuro e con una maggior componente di grigio per un miglior completamento della finitura in titano.

Di seguito è disponibile un video con una serie di immagini realizzate dalla redazione di MacRumors con cui viene mostrato come potrebbe presentarsi iPhone 15 Pro nella colorazione in questione.

Non è tuttavia da escludere l’ipotesi che l’azienda di Cupertino stia usando il blu per testare il rivestimento PVD sul nuovo materiale in titanio e che alla fine proporrà una totalità differente, ma sicuramente il fatto che questo colore venga utilizzato per la prototipazione indica che è una delle opzioni che Apple conta di fornire per gli smartphone di prossima generazione.

Oltre al blu, per i modelli Pro di iPhone 15 è prevista la disponibilità delle colorazioni silver, space gray/space black e titanium gray. È circolata qualche giorno fa un’indiscrezione secondo la quale Apple avrebbe in cantiere pure una colorazione cremisi, ma Unknownz21 non cita questo colore tra i futuri disponibili.