iPhone 15: nuove colorazioni cremisi e verde

È ormai consuetudine per Apple che in concomitanza del lancio di nuovi modelli di iPhone vengano proposte pure nuove colorazioni. Tutto ha avuto inizio con iPhone 12 Pro e Pro Max e il loro blu pacifico, poi la cosa è proseguita con l’azzurro sierra dei modelli successici e con il viola scuro di quelli ancora seguenti attualmente in commercio. A quanto pare, quella che ormai è una tradizione si ripeterà pure con iPhone 15 in dirittura d’arrivo.

iPhone 15: indiscrezioni sulle nuove colorazioni

Stando infatti a quanto emerso durante le ultime ore, sulla falsariga di quanto già vociferato mesi addietro, iPhone 15 Pro e Pro Max andranno a caratterizzarsi per la disponibilità di una colorazione rosso scuro tendente al bordeaux, identificata con il codice esadeciamle #410D0D.

A rendere nota la cosa è stata la redazione di 9to5Mac, spiegando di aver ricevuto informazioni al riguardo da un account Weibo che in precedenza aveva già fornito previsioni esatte riguardo iPhone 14 Pro.

La nuova colorazione di iPhone 15 Pro e Pro Max viene descritta dalla fonte come una sfumatura di cremisi, spiegando che “potrebbe essere più leggero del viola scuro di iPhone 14 Pro, ma comunque un colore rosso profondo”.

A rendere ancora più interessante la nuova opzione di colore sarà pure la scocca in titanio invece che in acciaio, un dettaglio questo che dovrebbe conferire un touch and feel differente.

Da tenere presente che il cremisi non sarà l’unico colore inedito della futura gamma di smartphone del gruppo di Cupertino. Le indiscrezioni suggeriscono infatti anche il debutto di una nuova tonalità di verde su iPhone 15 base e Plus, una sorta di verde menta sino ad ora mai adottato.

Il designer Ian Zebo ha realizzato dei mockup, di seguito visibili, di come potrebbero essere i futuri smartphone Apple con le nuove colorazioni.