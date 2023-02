iPhone 15: le ipotesi dei delle nuove colorazioni

Unitamente alle classiche colorazioni, solitamente Apple rende disponibili sul mercato i suoi nuovi iPhone con delle varianti cromatiche più particolari, per rendere più distinguibile una gamma dall’altra e, ovviamente, per stimolare maggiormente gli utenti. Ad esempio, gli ultimi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sono disponibili in nero siderale e viola scuro. A tal proposito, nelle ultime ore sono emerse interessanti indiscrezioni riguardo quelli che saranno i colori dei prossimi e già ampiamente chiacchierati iPhone 15.

iPhone 15: ecco le nuove presunte varianti cromatiche

Stando a quanto riferito, dunque, i futuri iPhone 15 Pro e Pro Max andranno a contraddistinguersi per la colorazione Dark Sienna, una sorta di rosso scuro tendente al bordeaux identificato dal codice esadecimale #410D0D.

Inoltre, i modelli Pro e Pro Max avranno probabilmente una scocca realizzata in titanio e questa particolare colorazione rossa rappresenterebbe una novità bella e buona dopo il colore “naturale” e lo space black utilizzati fino a oggi per gli Apple Watch.

Per i modelli “base” e Plus, invece, potrebbero essere disponibili le colorazioni rosa scuro e azzurro brillante, identificate rispettivamente dai codici esadecimali #CE3C6C e #4DB1E2.

I render disponibili di seguito, realizzati appositamente sulla base delle informazioni in questione che sono pervenute, mostrano quindi come dovrebbero presentarsi i nuovi smartphone di casa Apple.

Da tenere presente che Apple testa diversi colori per i suoi nuovi prodotti prima di decidere quali usare effettivamente, tenendo conto non solo della resa finale, ma anche di quelli che sono i tassi di rendimento, il tempo di produzione e i costi necessari per l’intero processo di realizzazione, anodizzazione del titanio inclusa, una pratica questa che richiede un particolare lavoro.

