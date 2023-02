Display più grande, Dynamic Island e USB-C per iPhone 15?

Non assisteremo ad alcun annuncio ufficiale da parte della mela morsicata fino alla seconda metà dell’anno, ma già si inizia a parlare con una certa frequenza di iPhone 15: le nuove indiscrezioni trapelate interessano alcune caratteristiche chiave a partire dal display, ritenuto più grande rispetto a quello del modello attuale (visibile nell’immagine di apertura), nonché dotato di Dynamic Island come la variante Pro di ultima generazione. Addio dunque al notch?

A svelarlo sono i file CAD ottenuti dalla redazione del sito 9to5Mac, la stessa che solo una settimana fa ha pubblicato render realizzati sulla base di alcune anticipazioni riguardanti iPhone 15 Pro. Il risultato è quello mostrato qui sotto, con la diagonale del pannello che dovrebbe aumentare dagli attuali 6,1 pollici fino a 6,2 pollici (varrà lo stesso per il Pro). Utilizzare il condizionale è come sempre necessario.

Non è tutto: secondo MacRumors, l’intera gamma potrebbe essere già dotata della porta USB-C per la ricarica resa obbligatoria dall’Europa. Verrebbe dunque così definitivamente congedato il connettore Lightning che il gruppo di Cupertino impiega sui propri telefoni fin dall’ormai lontano 2012. Questa una presunta prima immagine reale del dispositivo condivisa su Twitter.

Who needs half-baked renders when you have the real thing?

Here’s an early base model iPhone 15.

(More info exclusively via @MacRumors, for now 😊) pic.twitter.com/LKPzJ8YwfE

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) February 22, 2023