iPhone 15 Pro: un render esclusivo svela il design rinnovato

Quale sarà l’esatto design di iPhone 15 Pro? La risposta è presto data: avrà cornici del display più sottili del modello attuale, un vetro posteriore che si curva leggermente sui bordi, un modulo fotografico ancora più sporgente e la tanto chiacchierata (e desiderata) porta USB-C al posto della storica Lightning. A fornire le informazioni in questione e, dunque, a dare risposta al quesito ci ha pensato un render esclusivo da poco diffuso online.

iPhone 15 Pro: ecco il render esclusivo

Nelle scorse ore, infatti, la redazione di 9to5Mac ha ricevuto un disegno CAD di iPhone 15 Pro che sembrerebbe provenire da una delle tante fabbriche cinesi che producono accessori per smartphone, le quali in genere sono le prime a ottenere questo tipo di informazioni per poter realizzare cover compatibili e che proprio per tale ragione sono solitamente piuttosto precisi. Sulla base di tale disegno è stato poi possibile elaborare il render, come visibile nella gallery al seguito.

Andando più in dettaglio, osservando il render, salta subito all’occhio la curvatura dei bordi, ricalcando lo stile adottato pure sugli ultimi MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici, il che potrebbe consentire di avere una presa più comoda dello smartphone.

Il modulo fotografico posteriore, invece, ha un layout invariato rispetto ad iPhone 14 Pro, con i tre obiettivi, lo scanner LiDAR, flash LED e microfono, ma l’adozione di sensori di immagine avrebbe comportato maggiore spessore.

Sui lati ci sono poi delle modifiche ai tasti per la regolazione del volume e allo switch per attivare e disattivare la modalità silenziosa che tra l’altro secondo le indiscrezioni non dovrebbero essere più fisici, ma a stato solido.

