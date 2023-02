iPhone 15 Pro e Pro Max: le cornici saranno ultra sottili

Si torna a parlare di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max e più precisamente di quelle che dovrebbero essere le caratteristiche dei futuri smartphone top di gamma di casa Apple. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’insider ShrimpApplePro ha comunicato su Twitter che sui suddetti device il display occuperà una porzione maggiore della superficie totale, pertanto ci saranno cornici più sottili.

iPhone 15: confermate le cornici ultra sottili

Da tenere presente che la suddetta informazione non costituisce una novità in senso assoluto. Già lo scorso mese, per l’appunto, l’insider aveva anticipato la cosa, ma adesso è tornato a darne conferma, dopo aver appreso la notizia diverse fonti.

Va tuttavia considerato che alla presentazione dei nuovi modelli di iPhone manca ancora molto tempo e che non si tratta di dettagli che sono stati diramati direttamente da Apple, per cui alla fine le informazioni in questione potrebbero anche rivelarsi inesatte, ma l’insider risulta essere piuttosto attendibile, visto che è stato uno dei pochi informatori ad aver previsto correttamente e con grande anticipo la Dynamic Island sugli iPhone 14.

Mancano invece conferme in merito ai bordi posteriori curvi, l’insider ha commentato la cosa nel seguente modo “ma è ancora metà febbraio, molto presto, ci sta”.

Invece, in risposta a un utente che gli ha chiesto informazioni in merito ad iPhone 15 “base” e 15 Plus, ShrimpApplePro ha fatto sapere che avranno un design invariato, con le medesime specifiche tecniche di iPhone 14 Pro e un display OLED ancora a 60 Hz.

