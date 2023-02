iPhone 15: migliorie per capacità e specifiche della RAM

I prossimi iPhone 15, stando a quanto sostenuto dagli analisti di TrendForce, avranno un piccolo ma interessante guadagno in termini di memoria RAM rispetto a quanto attualmente già proposto dal gruppo di Cupertino.

iPhone 15: migliorie alla qualità e alla velocità della RAM

Andando più nel dettaglio, si ritiene che Apple andrà ad aumentare la capacità e le specifiche della RAM per i suoi smartphone che saranno presentati quest’anno, per cui potrebbero esserci miglioramenti sia alla quantità che alla velocità della memoria, ma al momento non sono stati forniti dettagli specifici.

In precedenza, TrendForce aveva comunicato che i modelli Pro della nuova serie di iPhone sarebbero stati dotati di 8 GB di RAM, andando quindi a fare un piccolo passo in avanti rispetto ai 6 GB delle medesime varianti appartenenti alla gamma iPhone 14.

Nel caso in cui i modelli Pro di iPhone 15 dovessero andare effettivamente incontro all’aumento di RAM in questione, si tratterebbe della prima volta da quando iPhone 12 Pro è stato rilasciato con 6 GB di RAM.

Per quel che concerne i modelli base e Plus di iPhone 15, invece, era stato riferito che molto probabilmente non ci sarebbero state variazioni e che i dispositivi sarebbero rimasti fermi a 6 GB di RAM, sebbene sia probabile che questi modelli possano essere aggiornati alla RAM LPDDR5 più veloce, come i modelli iPhone 14 Pro.

Da tenere presente che l’aumento della RAM è molto utile, in quanto può favorire il multitasking su iPhone consentendo l’apertura in contemporanea di più app in background. Pertanto insieme al presunto chip A17 Bionic per i modelli iPhone 15 Pro, un miglioramento della RAM consentirebbe di incrementare le prestazioni complessive.

