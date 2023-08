iPhone 15: è questa la data della presentazione?

Apple sembra aver scelto la terza settimana del mese prossimo per la presentazione ufficiale di iPhone 15: la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di mercoledì 13 settembre. Come sempre, in attesa che giungano conferme (o smentite ufficiali), la voce di corridoio è da prendere con le pinze.

13 settembre 2023: la presentazione di iPhone 15?

A riportarla è stata la sempre attenta redazione del sito 9to5Mac, sulla base di quanto appreso da diverse fonti. In particolare, alcuni operatori mobile avrebbero già chiesto ai loro dipendenti di non prendere ferie né permessi in quei giorni, proprio per far fronte a un carico extra di lavoro legato alla gestione degli ordini per i nuovi smartphone della mela morsicata.

Come già scritto, si tratta di un mercoledì, proprio come lo scorso anno (7 settembre 2022) in occasione dell’annuncio di iPhone 14. La fase di preordine dovrebbe poi prendere il via meno di 48 ore più tardi, venerdì 15 settembre, fissando quindi il debutto ufficiale alla settimana successiva, presumibilmente il 22 settembre.

Potrebbero nuovamente verificarsi ritardi per alcuni dei modelli svelati, stando ai report condivisi da una parte degli analisti. Altri ritengono invece che i problemi di approvvigionamento (inerenti soprattutto ai display) siano ormai un brutto e lontano ricordo per il gruppo di Cupertino.

Tra le ultime indiscrezioni circolate a proposito della serie, citiamo quelle riguardanti la dotazione di un design all-screen per la variante Pro e a possibili rincari, anche significativi. A livello di specifiche tecniche, 15 e 15 Plus dovrebbero essere dotati dal chip A16 Bionic già visto in azione su 14 Pro, mentre i più evoluti 15 Pro e 15 Pro Max ospiterebbero la new entry A17, beneficiando così di un ulteriore incremento prestazionale. Non mancheranno poi migliorie di vario tipo sul fronte del comparto fotografico e la porta USB-C per la ricarica. Ne sapremo di più il 13 settembre?

