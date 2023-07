iPhone 15 Pro sarà all-screen (o quasi) secondo Gurman

Quello visibile nell’immagine di apertura è l’iPhone 14 Pro (oggi a -210 euro su Amazon) lanciato lo scorso anno da Apple: il successore, iPhone 15 Pro, al suo arrivo in autunno, potrebbe essere caratterizzato da un design differente, quasi del tutto all-screen. A rivelarlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg, l’insider più noto e tra quelli più autorevoli per quanto riguarda le indiscrezioni a proposito delle novità messe in cantiere dalla mela morsicata.

Design all-screen per iPhone 15 Pro?

Il lavoro svolto a Cupertino avrebbe permesso di ottenere un modello con bordi da soli 1,5 millimetri intorno al display (quelli attuali si attestano a 2,2 millimetri). Il pannello stesso dovrebbe essere oggetto di un altro cambiamento importante, con l’adozione della tecnologia nota internamente come LIPO o Low-Injection Pressure Over-Molding, già sperimentata con successo su Apple Watch Series 7, proprio con l’obiettivo di assottigliare le cornici intorno allo schermo. In futuro potrebbe essere portata anche sulla linea iPad.

L’intera linea dovrebbe poi essere arricchita con caratteristiche inedite, rendendola il passo in avanti più importante su questo fronte dall’aggiunta del supporto alle reti 5G avvenuto tre anni fa. Nel dettaglio, iPhone 15 e iPhone 15 Plus potrebbero integrare il chip A16 (già visto su iPhone 14 Pro), mentre la gamma Pro sembra destinata ad accogliere un nuovo processore a 3 nanometri e i pulsanti touch con feedback aptico per la regolazione del volume. Sono inoltre previsti, per tutti, un upgrade del comparto fotografico e l’abbandono del connettore Lightning in favore dello standard USB-C, andando così incontro alle richieste dell’Europa. Ancora, i modelli Pro dovrebbero adottare il titanio per il perimetro della scocca.

Tutto questo si tradurrà, quasi inevitabilmente, in un aumento dei prezzi al lancio. Di questo abbiamo già scritto anche nei giorni scorsi, sempre sulla base di un’indiscrezione riportata da Gurman.

