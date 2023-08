AirPods aggiornati con custodia USB-C in arrivo?

Il 12 settembre prossimo Apple presenterà i nuovi iPhone 15, ma unitamente ad essi saranno tolti i veli pure ai nuovi Apple Watch e non è escluso che possano trovare posto anche degli aggiornamenti relativi agli AirPods, più precisamente dotati di una custodia con porta di ricarica USB-C.

AirPods con USB-C il 12 settembre?

A rendere nota la cosa è stato, nelle scorse ore, Mark Gurman di Bloomberg che però non ha fornito dettagli esatti in merito a quale sarà il modello che verrà aggiornato. Con ogni probabilità si tratterà degli AirPods di terza generazione e di seconda generazione, ma la cosa non è da dare per certo.

Non è poi da escludere l’ipotesi che Apple possa mettere in vendita le sole custodie di ricarica con connettore USB-C, al fine di permettere agli attuali possessori degli auricolari di effettuare un upgrade dei loro dispositivi.

Da tenere presente che già in precedenza erano state fatte previsioni in merito al fatto che il colosso di Cupertino avrebbe per l’appunto introdotto degli AirPods con una custodia di ricarica con porta USB-C.

Difficile, invece, che vengano proposte modifiche direttamente agli auricolari, visto e considerato che allo stato attuale delle cose Apple sta testando un nuovo firmware per gli AirPods di seconda generazione che andrà ad aggiungere nuove funzioni quali Adaptive Audio che è in grado di combinare la modalità di cancellazione del rumore con quella trasparenza, Volume Personalizzato che usa l’apprendimento automatico per comprendere in tempo reale le condizioni ambientali e le preferenze di ascolto e il rilevamento delle conversazioni.