iPhone 15: la porta USB-C carica Apple Watch e AirPods

Con l’avvento dei nuovi iPhone 15, che sono stati presentati ieri da Apple durante l’evento dedicato, la porta Lightning ha abbandonato gli smartphone della “mela morsicata” lasciando il passo alla porta USB-C. Si tratta di una novità molto attesa e che comporta diversi vantaggi, tra cui pure la possibilità di caricare direttamente Apple Watch e AirPods.

iPhone 15 ricarica Apple Watch e AirPods

Per sfruttare la nuova caratteristica, che è stata messa ben in evidenza dal colosso di Cupertino proprio durante la presentazione dei suoi ultimi smartphone, occorre in primo luogo disporre di un cavo compatibile USB-C a USB-C, poi del dock USB-C per quel che concerne Apple Watch e della nuova custodia di ricarica USB-C nel caso specifico degli AirPods Pro 2.

La funzione potrebbe andarsi a rivelare estremamente utile in mobilità, in maniera tale da evitare di dover necessariamente portare con sé un power bank per caricare Apple Watch e AirPods o comunque in tutti quei svariati casi in cui non si ha a portata di mano un caricabatterie e si ha bisogno di avere un minimo di autonomia in più sui propri device.

Da tenere presente che l’aggiunta della porta USB-C su iPhone 15 comporta pure altre comodità, come la possibilità di utilizzare lo stesso cavo di ricarica per Mac, iPad, iPhone e altri accessori USB-C. Sui modelli iPhone 15 Pro, porta anche la velocità di trasferimento USB 3 più veloci fino a 10 Gb/s, a condizione però che venga adoperato un cavo ad hoc. I modelli di iPhone 15 base e Plus sono invece limitati alle velocità di ricarica USB 2, le stesse della porta Lighting.