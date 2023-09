1Password: rendi il tuo account più sicuro grazie alle passkey

Diciamolo chiaramente: password non è sempre sinonimo di sicurezza. Molti utenti usano infatti codici facilmente decifrabili (o peggio ancora, identici) per accedere a diverse piattaforme web. Ciò comporta un rischio enorme per la sicurezza, soprattutto quando si inseriscono dati sensibili, come indirizzo di casa, e-mail oppure dati della carta di credito. Una delle soluzioni migliori a questo problema è affidarsi ad un password manager sicuro e affidabile, come 1Password. La piattaforma ha comunque deciso di fare un passo in più, con l’arrivo delle passkey (ovvero le chiavi d’accesso). Si tratta di un nuovo sistema di autenticazione tramite biometria (impronte digitali o riconoscimento facciale), senza dover memorizzare più alcun tipo di password. Basta soltanto avere uno smartphone o un tablet per effettuare l’accesso.

1Password: usa le passkey e liberati dalle password

Le qualità di 1Password sono eccezionali. Ti basterà registrarti al sito ufficiale, scaricare l’app per Windows, macOS o smartphone e scegliere una Secret Key che ti permetterà di inserire tutte le password che vuoi proteggere. Tutti i dati presenti nella piattaforma saranno protetti da crittografia e nessuno potrà accedervi senza che tu lo sappia. 1Password ti permette di creare, usare e condividere le tue passkey in tutta sicurezza e in ogni parte del mondo. A differenza di altri sistemi, questa piattaforma ti permette un’esperienza fluida su ogni tipo di ecosistema (Windows, macOS, iOS e Android). Infine, tramite le casseforti condivise, a breve o a lungo termine, puoi condividere le tue passkey con familiari e amici.

1Password aiuta a proteggere il tuo mondo virtuale, sia che tu sia un semplice utente, sia che tu abbia un’attività o un’impresa. Presto le password diventeranno obsolete e 1Password ha già pensato al futuro, per garantire il più alto grado di sicurezza ai propri utenti. Vuoi dire addio alle password? Bene, allora prova 1Passoword gratuitamente per 14 giorni. Se il servizio ti piace, puoi sempre abbonarti a partire dal (piccolo) prezzo di 2,99 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.