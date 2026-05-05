 Sistemi Informativi: comunicato ufficiale sull'intrusione
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Sistemi Informativi: comunicato ufficiale sull'intrusione

IBM ha fornito maggiori informazioni sull'attacco informatico effettuato da ignoti cybercriminali (forse Salt Typhoon) contro Sistemi Informativi.
Sistemi Informativi: comunicato ufficiale sull'intrusione
Sicurezza
IBM ha fornito maggiori informazioni sull'attacco informatico effettuato da ignoti cybercriminali (forse Salt Typhoon) contro Sistemi Informativi.
Sistemi Informativi (LinkedIn)

Secondo le fonti di Repubblica.it, Sistemi Informativi è stata colpita da un attacco informatico circa due settimane fa. L’azienda di Roma (al 100% del gruppo IBM) gestisce l’infrastruttura tecnologica per la Pubblica Amministrazione italiana, oltre che quelle di banche e assicurazioni. Nella serata di ieri è arrivato un comunicato ufficiale che fornisce alcuni chiarimenti sull’incidente.

Nessun ransomware, richiesta di denaro e blocco dei sistemi

IBM ha confermato l’intrusione non autorizzata, sottolineando che è rimasta confinata nei sistemi di Sistemi Informativi, quindi non ha interessato le infrastrutture informatiche dei clienti. In base alle indagini (ancora in corso) non è possibile attribuire l’attacco al gruppo Salt Typhoon.

Sulla base della nostra indagine ad oggi, non riteniamo che questa attività sia attribuibile a Salt Typhoon. Coerentemente con le migliori pratiche del settore, non attribuiamo l’attività a un gruppo specifico, riconoscendo che l’attribuzione formale richiede standard probatori e fonti di intelligence che vanno oltre la sola analisi forense tecnica. Tuttavia, a seguito di consultazioni con esperti e partner di cybersecurity interni ed esterni, valutiamo che l’attività osservata sia coerente con comportamenti sofisticati di spionaggio informatico.

IBM comunica inoltre che non è stato installato nessun ransomware con cifratura dei file o blocco dei sistemi e non è stato chiesto nessun pagamento di denaro (riscatto o estorsione).

Come già riportato da Repubblica.it, i sistemi sono stati stabilizzati e i servizi interessati sono stati ripristinati (ma il sito ufficiale è ancora offline). L’azienda ribadisce che l’indagine non ha identificato alcuna compromissione di dati o sistemi dei clienti del settore pubblico.

Tutti i clienti di Sistemi Informativi sono stati informati delle misure di contenimento e sono stati tenuti aggiornati sui risultati dell’indagine, inclusa la conclusione che nessun cliente del settore pubblico è stato compromesso.

Pubblicato il 5 mag 2026

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