VPN senza limiti: l'offerta di maggio 2026 di NordVPN è imperdibile

NordVPN si conferma la soluzione giusta per una nuova VPN senza limiti: la promozione di maggio 2026, infatti, fa la differenza e taglia il prezzo del servizio fino a 2,99 euro al mese, per tutti gli utenti che scelgono il piano da 24 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

NordVPN: ecco l’offerta di maggio 2026

Con NordVPN si può accedere a una VPN illimitata e sicura: il servizio è completo e ricco di potenzialità, permettendo agli utenti di navigare in tranquillità, senza tracciamento e blocchi geografici.

Tra le caratteristiche della VPN troviamo la crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si sta navigando da una rete non privata. In aggiunta c’è una politica no log che assicura l’assenza di un tracciamento dei dati di utilizzo dell’utente.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server VPN sparsi in tutto il mondo, in modo da poter aggirare blocchi geografici e censure online durante la navigazione (un plus non da poco soprattutto durante l’uso all’estero del servizio). In aggiunta, la VPN permette l’utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

Grazie alla promozione di maggio 2026 è possibile accedere a NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è legata all’attivazione del piano di 24 mesi, con fatturazione anticipata e possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta in questione sarà disponibile solo per un breve periodo ed è accessibile solo tramite il sito della VPN.