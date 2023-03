1Password, scopri tutte le novità a un prezzo incredibile

1Password è uno dei gestori di password più popolari sul mercato, che utilizza una serie di tecnologie e strumenti per garantire la protezione delle informazioni. Adesso, dopo i recenti problemi di sicurezza, ha introdotto delle novità.

Innanzitutto, il tuo account è protetto da una master password unica e non ripetitiva, creata esclusivamente da te.

Questa password non è accessibile a nessun altro, nemmeno a 1Password. La password principale garantisce l’accesso a tutte le password memorizzate.

Tuttavia, se la password principale viene persa, non può essere recuperata, quindi è necessario che fai attenzione.

Inoltre, hai anche a disposizione il supporto per l’autenticazione a due fattori e l’integrazione di Watchtower, strumento che monitora costantemente la sicurezza degli account.

Watchtower è capace di rilevare violazioni delle password e problemi di sicurezza, come password inefficaci o ripetute.

Lo strumento ti segnala inoltre i siti web che non ti garantiscono l’autenticazione a più fattori o che usano HTTP poco sicuri, proteggendoti da minacce informatiche potenzialmente pericolose.

Tutte le novità di 1Password

Le novità di 1Password sono diverse. Innanzitutto ha rilasciato un nuovo aggiornamento a favore di tutte le piattaforme con oltre 100 nuove funzionalità, miglioramenti vari e correzioni dettagliate di bug.

Inoltre, adesso hai la possibilità di riordinare le sezioni e i campi dentro degli elementi, le scorciatoie da tastiera, una migliore ricerca e il supporto per Continuity e Handoff sui dispositivi Apple.

È stato migliorato anche lo sblocco con Touch ID e Face ID sulla piattaforma iOS e sul browser Safari, con il tasto Comando si possono visualizzare le varie scorciatoie ed è stato inserito un supporto per le password preferite gestite da MDM.

Poi c’è l’aspetto prezzo, che è davvero incredibile: 2,65 euro + IVA con fatturazione annuale per il piano Base e 4,75 euro + IVA per il piano Families sempre con fatturazione annuale. Per sottoscrivere uno di questi piani devi cliccare il bottone qui sotto:

Inoltre, su entrambi i piani è prevista una prova gratuita di 14 giorni. Cosa chiedere di più? Abbonati ORA!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.