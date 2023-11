1Password Teams, per le aziende: provalo gratis

La corretta gestione delle password in azienda è fondamentale, considerando l’importanza degli account utilizzati e delle informazioni ad essi collegate: 1Password Teams è la soluzione giusta per le squadre che contano fino a 10 membri. Prima di sottoscrivere un abbonamento è possibile provarla gratis per due settimane, così da valutarne le funzionalità e capire se sono adatte a soddisfare le proprie esigenze.

Prova gratis la sicurezza di 1Password Teams

È possibile configurare il software su un numero illimitato di dispositivi, in modo da sincronizzare le chiavi di accesso a siti, piattaforme e servizi su computer, smartphone e tablet, senza alcuna limitazione. Si può contare sulle estensioni per browser (Chrome, Firefox, Edge, Brave e Safari) e sugli strumenti per sviluppatori (estensione Visual Studio Code, gestione chiavi SSH, firma commit Git, integrazioni e altro).

La creazione e il salvataggio delle password è del tutto automatico. Lo stesso vale per compilazione, quando necessario. Sono immagazzinati protetti anche gli indirizzi e i dati relativi ai metodi di pagamento, il tutto con mediante crittografia end-to-end e conformità al GDPR garantita. A ogni profilo è inoltre associato 1 GB di spazio sul cloud per l’archiviazione e il backup dei documenti. Rimandiamo alla pagina dedicata per saperne di più.

Ecco dunque un riepilogo delle principali caratteristiche incluse in 1Password Teams, disponibile al prezzo mensile di 19,95 dollari.

Gestione delle password semplice e sicura per tutto il team;

controlli di amministrazione per gestire i membri del team e condividere le autorizzazioni;

avvisi per i siti Web compromessi e le password vulnerabili;

assistenza clienti senza uguali, 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

disponibile su macOS, iOS, Windows, Android, ChromeOS e Linux.

La tua squadra è formata da più di 10 utenti? Nessun problema, è possibile aggiungerne altri a fronte di una piccola spesa extra (1 dollaro al mese). Tutte le informazioni sono riportate nella pagina dedicata.

