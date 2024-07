2 custodie impermeabili per smartphone a PREZZO STRACCIATO

Stai partendo per le vacanze, per raggiungere il mare? Lascia a casa le preoccupazioni, anche quelle legate allo smartphone, grazie a queste custodie impermeabili oggi in sconto su Amazon. Non devi far altro che attivare il coupon sull’e-commerce per riceverle a casa tua entro un paio di giorni. Le utilizzerai per entrare in acqua, tenendo il tuo telefono sempre con te, evitando così di abbandonarlo sulla spiaggia, alla mercé dei malintenzionati.

Porta lo smartphone al mare con queste custodie impermeabili

Hanno un formato universale, dunque sono compatibili con tutti i modelli con diagonale dello schermo fino a 7 pollici (iPhone e Android, nessun problema). Sono realizzate in materiale TPU e ABS di qualità che non blocca l’interazione con il touchscreen, né ostacola le fotocamere, così da poter scattare immagini o registrare video subacquei. fermando invece acqua, sabbia e polvere. Il cordino permette di indossarle al collo in modo comodo e pratico. Se vuoi saperne di più, ti basta dare uno sguardo alla pagina dedicata al prodotto.

Devi solo attivare il coupon e mettere nel carrello le due custodie protettive per smartphone, se vuoi acquistarle insieme al prezzo stracciato di soli 12,59 euro. Proposte dal marchio UNBREAKcable, hanno ricevuto un voto medio superiore a 4 stelle su 5 nelle oltre 20.000 recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di metterle alla prova.

Non è tutto: se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo, per te c’è anche la consegna gratuita direttamente a casa prevista già entro un paio di giorni. La vendita è gestita dallo store ufficiale del brand sull’e-commerce, la spedizione è invece affidata ad Amazon.