2 scaldamani ricaricabili per 20 ore di MANI AL CALDO ovunque tu sia

Perché congelarsi fino all’ultimo dito quando puoi avere le mani sempre al caldo? Anche se passi tante ore fuori in balia del vento e del freddo di questa stagione, hai un prodotto che ti salva. Di cosa sto parlando? Ovviamente di questi due scaldamani ricaricabili che metti in tasca e non ne fai più a meno.

Visto che il piccolo sconto su Amazon ti strizza l’occhio, non ne fare a meno. Collegati al volo in pagina per acquistarli entrambi a soli 18€ e non avere più pensieri.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Scaldamani ricaricabili: tutto al posto giusto per questo inverno

Ora le temperature si sono davvero abbassate. Scommetto che quando sei fuori le mani ne risentono e anche se hai un paio di guanti dalla tua parte, senti che hai bisogno di qualcos’altro. Per non doverle strusciare di continuo con la speranza che si possano scaldare, metti in ognuna delle tue tasche uno di questi scaldamani ricaricabili. Sono creati appositamente e fanno il loro lavoro senza problemi.

Sono piccoli tanto da stare nel palmo della mano e sono poco ingombranti così non ti danno mai noie. Una volta che li accendi puoi scegliere tra 3 diverse temperature e goderti una fonte di calore sicura. Infatti non ti devi preoccupare perché non possono né ustionarti né far prendere a fuoco i vestiti!

Con la loro batteria interna hai praticamente 20 ore di utilizzo assicurate. Per tenerli insieme hanno un sistema di blocco e per ricaricarli li devi collegare alla corrente nel più semplice dei modi. Un po’ come se fossero dei power bank.

Cosa ne pensi? Se non ce la fai più ad avere le mani fredde, collegati subito su Amazon dove acquisti al volo i tuoi scaldamani ricaricabili a soli 18€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.