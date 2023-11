2 TB in cloud per un anno a 9 euro con l'offerta del Black Friday di Internxt

L’offerta del Black Friday di Internxt è senza precedenti: il popolare servizio di cloud storage, noto soprattutto per gli standard elevati di privacy e sicurezza (grazie anche all’adozione della crittografia dei dati), garantisce uno sconto del 91% sui tutti i piani annuali.

Grazie a questa promozione, quindi, il piano da 2 TB è attivabile a 9,71 euro per un anno. Ci sono anche i piani da 200 GB al costo di 3,77 euro e da 20 GB al costo di 0,96 euro. Tutte le offerte del Black Friday sono disponibili direttamente tramite il sito ufficiale di Internxt accessibile di seguito.

L’offerta del Black Friday di Internext è incredibile

La promozione in corso per il Black Friday di Internext è senza precedenti. Il servizio sconta del 91% i suoi piani annuali per il cloud storage sicuro e protetto dalla crittografia. Per gli utenti, quindi, c’è la possibilità di ottenere un risparmio enorme.

La proposta più interessante è, senza dubbio, quella che prevede l’attivazione del piano da 2 TB al costo di 9,71 euro, con un risparmio che arriva a sfiorare i 100 euro sul costo complessivo dell’abbonamento annuale proposto da Internxt.

Al termine del periodo promozionale, gli utenti che attivano l’offerta del Black Friday di Internext hanno diverse possibilità: ci sono i piani mensili oltre agli annuali e alla possibilità di acquistare uno spazio cloud a vita (il piano da 2 TB costa 299 euro).

Bisogna considerare, inoltre, che il prossimo anno, quando terminerà l’abbonamento attivabile oggi, è molto probabile l’arrivo di una offerta per il Black Friday che potrebbe permettere di attivare una nuova sottoscrizione a prezzo ridotto.

Per scoprire e attivare tutte le offerte di Internxt per il Black Friday è sufficiente seguire il link qui di sotto. Su tutte le proposte c’è sempre un periodo di 30 giorni di garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.