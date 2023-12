2 Telecamere 1080p per casa SICURA, doppio sconto per affare stellare

Non solo sono due ma hai anche una doppia offerta di cui approfittare. Oggi raddoppia la qualunque e per mettere casa in sicurezza, fatti dire che hai l’affare sotto mano. Le telecamera 1080p di YI sono eccezionali perché con le loro dimensioni minime si fanno mettere ovunque senza tralasciare un singolo dettaglio.

Pratiche, semplici da utilizzare e con tutto il necessario al loro interno. Se sei interessato non perdere né il ribasso né il coupon su Amazon. Apri la pagina, spunta la casella e portale a casa con soli 35,99€.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamere 1080p della YI, un vero colpo di genio

Queste telecamere hanno delle dimensioni veramente ridotte. Sono studiate per l’interno della tua abitazione e custodiscono al loro interno tutte le tecnologie di cui hai bisogno. In modo particolare, una volta che scegli il posto in cui metterle non devi far altro che posizionarle e collegarle alla corrente, dopodiché il gioco è fatto.

Pensa che dalla loro parte hanno un’applicazione per il tuo smartphone. La scarichi ed hai sempre un occhi vigile all’interno della tua casa. Sono gestibili altresì con Amazon Alexa così se hai un dispositivo Amazon a disposizione, lo metti all’opera.

Tornando a noi, le due telecamera 1080p oltre all’obiettivo Full HD ti offrono:

visione notturna;

audio a 2 vie per comunicazioni a distanza;

per comunicazioni a distanza; rilevatore di movimento.

Ovviamente al suo interno puoi inserire una scheda SD per salvare i filmati o, in alternativa, sfruttare il servizio di Cloud del marchio stesso.

Che altro dire, non perdere la tua occasione di portare a casa non una ma due telecamere 1080p a soli 35,99€ con il doppio sconto su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.