2 Torce LED superpotenti a soli 9€ grazie al COUPON Amazon

La torcia LED multifunzione è un dispositivo estremamente versatile adatto a svariate attività, sia all’interno che all’esterno della casa. Con cinque modalità di illuminazione differenti, che includono luce forte, luce debole, luce bianca COB, luce rossa COB e modalità lampeggiante bianca e rossa, questa torcia si adatta perfettamente a una vasta gamma di utilizzi, dal lavoro notturno alle situazioni di emergenza.

Emettendo un fascio luminoso incredibilmente potente di 2000 lumen, questa torcia si rivela ideale per illuminare spazi ampi come strade, cortili o durante le attività di campeggio. Dotata di due luci laterali COB, la torcia offre modalità di illuminazione bianca, rossa e lampeggiante bianca e rossa, consentendo l’illuminazione mirata di specifiche aree o l’indicazione della propria presenza.

Con soli 170 g di peso e una lunghezza di 12,9 cm, la torcia è leggera e compatta, agevolando il trasporto. La presenza di una clip la rende facilmente agganciabile a tasche, cinture o zaini. Realizzata in lega di alluminio di tipo militare, la torcia è progettata per resistere a urti e cadute, garantendo una lunga durata nel tempo.

La torcia può essere alimentata sia da una singola batteria 18650 che da tre batterie AAA (non incluse nella confezione), offrendo flessibilità nell’utilizzo di diverse fonti di alimentazione. Con la sua versatilità e robustezza, questa torcia LED si conferma come un compagno affidabile per molteplici situazioni e necessità luminose.