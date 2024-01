200 Capsule Caffè Borbone per macchinette Lavazza: 0,19€ cadauna

Un’offerta interessante se a casa hai una macchinetta per caffè Lavazza A Modo Mio. Diciamo che avere una scorta di capsule non fa mai male e se tra le tue marche preferite figura quella napoletana più famosa… allora cadi a puntino! Fai scorta con questo megapack da 200 Capsule Caffè Borbone in miscela Blu e non te ne pentirai affatto.

Su eBay è in corso una promozione unica che ti permette di acquistarle a 0,19€ ciascuna. Con un prezzo complessivo di soli 38€ completi l’acquisto. Cosa aspetti? Collegati in pagina.

Le spedizioni sono rapide e senza costi aggiuntivi su tutto il territorio italiano.

200 Capsule Caffè Borbone per la tua macchinetta firmata Lavazza

Le macchinette Lavazza A Modo Mio sono tra le più diffuse. Se anche tu hai una di queste piccolette a casa o, per esempio, in ufficio allora questa promozione fa proprio per te. Pensa che con un megapack da 200 capsule puoi andare avanti settimane intere soprattutto se non devi condividerle con nessuno!

Ma veniamo al dunque, questa confezione ti mette a disposizione 200 Capsule Caffè Borbone in versione miscela blu. Tra le più amate in assoluto, ti permette di avere l’esperienza da bar in formato tazzina. Gusto forte e deciso con densità cremosa per un vero risultato strabiliante.

Ogni capsula è confezionata singolarmente in atmosfera modificata per preservare gusto e aroma così puoi conservarle anche per lungo tempo senza paura che si perdano.

Cosa aspetti? Su eBay l’offerta ti sta aspettando. Collegati immediatamente in pagina per acquistare le tue 200 Capsule Caffè Borbone miscela Blu per Lavazza a soli 38€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.