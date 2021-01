20000 mAh, ricarica veloce a minimo costo

20.000 mAh di ricarica significa portarsi appresso un intero weekend di ricariche per tutta la famiglia, significa liberarsi dalla necessità di avere a disposizione un punto di ricarica prolungato durante un viaggio, significa non rischiare di restare senza autonomia proprio sul più bello. Il 15% di sconto significa accedervi al minor prezzo fin qui raggiunto, per un’offerta che profuma anzitutto di libertà.

Powerbank maxi, sconto e libertà

La powerbank in questione ha un costo pari a 17,84 euro solo per poche ore e mette a disposizione una ricarica veloce da 18W: ciò significa caricare un iPhone XS Max al 50% in soli 30 minuti, potendo così quindi ripartire rapidamente con foto, streaming, telefonate e quant’altro.

Vari gli ingressi disponibili, così da poter collegare più dispositivi contemporaneamente:

Ingresso Tipo-C: 5V-2A / 9V-2A

Ingresso Micro-USB: 5V-2A / 9V-2A

Uscita Tipo-C: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A (Max 18W)

Uscita USB 1 & 2: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A (Max 18W)

Design premium e display frontale che indica la carica residua da poter ancora erogare. Il tutto in soli 17,84 euro, ma l’offerta è destinata a scadere nel giro di breve.