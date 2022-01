2021 anno nero per gli attacchi informatici: aumentati del 50%

Il 2021 si è rivelato un anno davvero nefasto per quanto riguarda gli attacchi informatici.

Terminati con l'exploit legato a Log4j, i 12 mesi appena trascorsi hanno infatti fatto registrare un aumento del 50% rispetto al 2020 per quanto concerne attacchi hacker.

I dati, proposti da un recente rapporto Check Point Research (CPR), ha rivelato come l'attacco alla già citata libreria Java ha sicuramente influenzato il computo annuale, con un'impennata dei casi proprio nelle ultime settimane del 2021.

Nonostante ciò, il trend non era comunque positivo già prima del caso Log4j. I ransomware infatti, stanno facendo registrare numeri impensabili con sempre più aziende e privati vittime da questo tipo di attacco.

Il settore più colpito appare quello dell'istruzione e della ricerca, seguito a ruota dai siti/organizzazioni governativi e militari. Ovviamente il privato non fa eccezione, con sempre più utenti comuni che si trovano ad avere a che fare con i temuti pirati informatici.

Come fare dunque per evitare problemi di questo tipo? Sicuramente un antivirus all'altezza della situazione può fornire un buon punto di partenza.

Virus e altri attacchi informatici sono un rischio per chiunque navighi in rete

In ottica sicurezza e antivirus, Norton è un nome più che noto. Si tratta di un'azienda che, come poche altre, ha seguito l'evoluzione tecnologica proponendo sempre soluzioni all'avanguardia in ottica sicurezza.

Per poter offrire adeguata protezione a qualunque tipo di utente, Norton Antivirus è disponibile in diversi piani. Il pacchetto base, ovvero Norton Antivirus Plus, risulta estremamente efficace quando si tratta di contrastare spyware, virus, malware e ransomware di ogni tipo.

Con Norton 360 Standard invece, si va ulteriormente oltre, ottenendo una serie di strumenti che vanno ben oltre il classico antivirus. A un firewall intelligente, infatti, si aggiunge un password manager, una VPN e un sistema di sicurezza per Webcam.

Norton 360 Premium invece, va a rendere ancora più completa l'offerta, con sistemi di protezione avanzata e la possibilità di ottenere una copertura per 10 dispositivi tra computer e telefoni.

A rendere ancora più interessante la proposta di Norton Antivirus vi sono attualmente degli sconti. Ad esempio, Norton Antivirus Plus con il 66% di sconto è disponibile per soli 19,99 dollari annui (invece dei 59,99 di listino).

Discorso simile per Norton 360 Deluxe, che con il 52% di sconto scende da 104,99 dollari fino agli attuali 49,99. Infine, Ultimate Plus, ottiene uno sconto del 14%. Si parla dunque di 299,88 dollari all'anno invece di 349,99.