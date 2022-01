2022 e produttività: ecco cosa serve per lavorare al meglio

Mai come in questo periodo il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente. Non solo la pandemia, ma anche l'innovazione tecnologica e i cambiamenti climatici stanno segnando un cambiamento drastico rispetto al vecchio concetto di lavoro.

Per riuscire a trovare un'occupazione soddisfacente e in grado di supportare adeguatamente sul piano economico, è bene volgere lo sguardo sui settori emergenti, approcciandosi agli stessi con un adeguato piano di formazione.

In questo contesto così mutevole, lo smartworking è diventata una consuetudine. Ciò che appare però come pura e semplice comodità però, in realtà nasconde diverse insidie. Una di queste è la gestione della produttività che, in un contesto apparentemente più rilassato può ridursi a causa di distrazioni o abitudini errate.

Per chi lavora da casa (e non solo), lasciare alle spalle le distrazioni e lavorare in modo efficace è una priorità. Sotto questo punto, esiste un corso specifico che può davvero fare la differenza.

Un corso per migliorare la produttività: un buon modo per cominciare il 2022

Il corso Tecniche per migliorare la tua produttività proposto da Domestika, rappresenta sicuramente un ottimo background per cominciare l'anno con il piede giusto.

Si tratta di un percorso formativo proposto da Elastic Heads, un'agenzia che si occupa di aiutare aziende e startup per migliorare il loro lavoro e la produttività.

Il pacchetto proposto è composto da 16 lezioni, per una durata complessiva di 2 ore e 43 minuti. A ciò si aggiungono 16 risorse aggiuntive, anch'esse focalizzate sul miglioramento della produttività.

A rendere particolarmente appetibile il corso è il fatto che non è necessaria alcuna conoscenza pregressa. Chiunque, a prescindere dall'occupazione e dal grado di preparazione, può dunque lavorare su sé stesso per migliorare questo aspetto.

Basta un semplice computer con accesso alla rete e un account su notion.so per poter cominciare ad incrementare la produttività in maniera esponenziale.

Dulcis in fundo, il corso Tecniche per migliorare la tua produttività viene proposto, proprio in concomitanza con l'inizio del 2022, a un prezzo scontato. Si parla del 70% di sconto rispetto al prezzo di listino (39,90 euro). Il pacchetto dunque, è acquistabile per appena 11,90 euro.