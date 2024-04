2024: l'anno della sicurezza online con 6 consigli firmati Kaspersky

Anche per quest’anno l’attenzione sulla cybersecurity rimane alta. Complici la crescita esponenziale dell’IA, la diffusione dell’Internet of the Things (IoT), e le ripetute tensioni internazionali, navigare in rete e lavorare da remoto può nascondere numerose insidie.

Come difendersi? Kaspersky, nota azienda di sicurezza informatica, ha pubblicato di recente un approfondimento sul tema, fornendo sei consigli utili per aumentare il livello della propria sicurezza online.

1. Valuta in modo critico qualsiasi contenuto

Un tempo si diceva “non è tutto oro quel che luccica”. Oggi che l’utilizzo dei deep fake ha acquisito un livello tutto nuovo (in senso negativo purtroppo), le cose sono perfino peggiori.

Ma non ci sono solo notizie relative a investimenti falsi. Un altro grande problema è l’aumento esponenziale di e-mail di phishing, siti web ingannevoli e post sui social fraudolenti, tutto questo grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Il consiglio spassionato è dunque di valutare in modo critico qualsiasi tipo di contenuto, al fine di non cadere nella trappola di qualche malintenzionato.

2. Acquista dispositivi IoT sicuri

Sono ancora poche le persone consapevoli dei rischi legati all’acquisto dei dispositivi IoT con una protezione inadeguata. Un esempio eclatante riguarda le telecamere di sicurezza domestica: qualora la difesa lasci a desiderare, si corre il rischio che la propria abitazione si trasformi in un reality show come il Grande Fratello (all’insaputa dei proprietari).

Ecco perché è fondamentale non solo configurare i dispositivi smart in maniera sicura, ma anche di acquistare solo quelli che riceveranno un supporto adeguato per un lungo periodo.

3. Informa i tuoi genitori e/o nonni dei pericoli

Spesso e volentieri le vittime dei cybercriminali sono persone anziane, e più in generale tutti quelli che non sono avvezzi alla tecnologia. Contro di loro è sufficiente un messaggio vocale, un’immagine o un testo ingannevole per far sì che la frode vada a segno.

Detto questo, spetta a te prenderti cura dei tuoi cari, controllare e verificare le loro (cattive) abitudini, offrendo una panoramica chiara delle conseguenze di determinati comportamenti. Valuta inoltre lo stato di computer, telefoni e tablet vari, assicurandoti che sia tutto regolare.

4. Blocca le chiamate spam e fraudolente

In un mondo ideale dovremmo ricevere telefonate soltanto da persone che conosciamo. Purtroppo però la realtà è molto diversa, e anche l’iscrizione al Registro delle opposizioni sembra non abbia dato l’effetto desiderato.

La soluzione più efficace contro le telefonate spam e fraudolente è l’impiego delle app di identificazione del chiamante. Ve ne sono diverse disponibili, tra cui anche quelle che bloccano le chiamate effettuate attraverso le app di messaggistica istantanea.

5. Collega le tue carte ad Apple Pay e Google Pay

Una delle conseguenze dirette della pandemia è l’ascesa esponenziale degli acquisti online. Oggi si comprano molti più articoli in rete rispetto al passato, ma anche in questo caso i pericoli sono dietro l’angolo. Va da sé infatti che i malintenzionati vogliano sfruttare a loro vantaggio una situazione simile, realizzando frodi ad hoc per il furto dei dati di pagamento.

Una soluzione molto efficace è collegare le proprie carte bancarie ad Apple Pay o Google Pay, in modo da ridurre in maniera drastica il rischio di sottrazione dei dati delle carte sia in negozio che online.

6. Attiva la suite all-in-one per la sicurezza di Kaspersky

