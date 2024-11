Sconti fino al 50% sui piani di sicurezza online di Kaspersky

Kaspersky, tra i servizi leader nel campo della protezione informatica, ha lanciato una serie di promozioni molto interessanti per i suoi piani di sicurezza. Soluzioni che mantengono sicura l’attività online per te e per la tua famiglia, senza rallentare i dispositivi usati.

Ma di quale risparmio stiamo parlando? L’offerta in corso, permette di risparmiare fino al 50% sui nuovi piani di sicurezza di Kaspersky, soprattutto sul più completo – il piano Kaspersky Premium – che garantisce una protezione totale non solo contro virus e malware, ma anche per potenziali truffe, furti d’identità e molto altro, ad appena 34,99 euro all’anno.

Fino al 50% di sconto sui piani di sicurezza Kaspersky

Kaspersky è una garanzia in tema di sicurezza informatica. Ai prestigiosi test europei condotti da AV-Comparatives si è guadagnato il titolo di “Product of The Year“, superando altri 14 importanti concorrenti in gara.

Per questo, i nuovi piani di sicurezza Kaspersky sono attualmente tra i migliori presenti sul mercato. Quest’ultimi offrono strumenti avanzati nella lotta a virus, malware e altri programmi malevoli. Ma sono molto più di un semplice antivirus: evitano fughe di dati e proteggono i tuoi pagamenti online e la tua privacy, grazie a una VPN super veloce. Il tutto senza compromettere in alcun modo le prestazioni del dispositivo.

Ancora non sei convinto? Se scegli la versione Premium hai un anno Kaspersky Safe Kids gratis. Questa funzionalità permette di monitorare i minori sia online che fuori dal web, con GPS e verifiche della cronologia su YouTube e non solo, attraverso la creazione di una lista di siti e app che i bambini possono usare solo con il tuo pemesso e impostando un limite orario d’utilizzo.

Per attivare questo o gli altri piani di sicurezza con sconti fino al 50% basta andare sul sito ufficiale di Kaspersky. Nel caso non si fosse soddisfatti, è prevista una garanzia di rimborso entro 30 giorni.