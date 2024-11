Norton 360 Advanced: 3,75€/mese per una protezione completa

Tra le proposte di piani di Norton ce n’è una che spicca ancor di più per completezza e rapporto qualità-prezzo: stiamo parlando di Norton 360 Advanced. Si tratta di una soluzione perfetta per tutta la famiglia, visto che protegge fino a 10 dispositivi PC, Mac, Android e iOS. In un unico pacchetto, al prezzo scontato del 66% per un totale di 3,75€ al mese, avrai antivirus, VPN, password manager e molti altri strumenti per proteggere la tua navigazione online.

Norton Advanced: la soluzione completa per la tua protezione online

La lunga esperienza di Norton nella sicurezza informatica è ben rappresentata dal suo antivirus, capace di intercettare e bloccare minacce digitali, sia nuove che già note, in tempo reale, assicurando un alto livello di protezione per i dati personali durante la navigazione online.

Norton 360 Advanced consente di proteggere fino a dieci dispositivi con una suite completa di strumenti, che include funzioni avanzate per la privacy online e il monitoraggio del Dark Web. Tra le caratteristiche premium si trovano anche il monitoraggio dei social media e il supporto dedicato per la gestione dei casi di furto d’identità.

Inoltre, la VPN integrata garantisce una navigazione sicura e privata, proteggendo le attività online da tracciamenti indesiderati con una connessione crittografata. Norton 360 Advanced offre anche un password manager, utile per creare e conservare password robuste in un unico spazio sicuro, inaccessibile a terzi.

Per la protezione dei file, Norton include un backup nel cloud, ideale per salvare documenti importanti e prevenire la perdita di dati in caso di attacchi ransomware, problemi hardware o furto del dispositivo. E non manca il parenta control.

L’abbonamento Norton 360 Advanced è disponibile a soli 3,75 euro al mese per un anno, con uno sconto del 66% attivabile direttamente dal sito ufficiale di Norton.