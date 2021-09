2200Mbps di velocità e compatibilità mesh con il Linksys MR8300

Quello che ti suggeriamo oggi è un router estremamente versatile, da utilizzare in casa e in ufficio, da solo o associato ad un sistema mesh. Si tratta del Linksys MR8300, un dispositivo in grado di fornire fino a 2200Mbps di velocità, oggi al minimo storico su Amazon.

Router Linksys MR8300 Mesh: caratteristiche tecniche

La soluzione di Linksys, come già detto, offre una velocità massima di 2200Mbps grazie ad un sistema a 3 bande, una sulla frequenza a 2,4GHz e due sulle frequenze a 5GHz. Naturalmente non mancano 4 porte RJ45 Gigabit LAN per la connessione dei dispositivi tramite cavo, a cui si aggiunge la porta WAN per la connessione al modem principale. Naturalmente si tratta di un dispositivo pienamente compatibile con le reti in Fibra. La configurazione è estremamente semplice, grazie all’applicazione dedicata che in pochi e semplici passaggi guidati consente di ottenere la rete pronta all’utilizzo in pochi minuti.

Una delle feature più interessanti però, è senza dubbio la compatibilità con i sistemi mesh di Linksys. In sostanza, nel caso in cui volessi estendere la copertura del Wi-Fi, non sarà necessario acquistare un kit. Basterà associare ulteriori nodi individuali, in modo semplice sempre tramite l’app, così da utilizzare il router come dispositivo primario. In ogni caso già il solo router è in grado di coprire un’area di 175m2, ovvero un’abitazione di medie dimensioni. Ottimi i sistemi di sicurezza, che includo anche il “Filtro Famiglia”. Si tratta sostanzialmente di un Parental Control avanzato che permette di controllare in maniera minuziosa l’utilizzo della rete domestica, così da proteggere soprattutto i più piccoli dai contenuti dannosi. Con una capacità di ben 20 dispositivi e tecnologia MU-MIMO, l’MR8300 offre prestazioni eccellenti in ogni circostanza, fornendo sempre la migliore connessione possibile ad ogni singolo device collegato.

Oggi, grazie ad uno sconto del 27%, il Linksys MR8300 può essere acquistato su Amazon a soli 109,99 euro per un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino.