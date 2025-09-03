 22€ per eliminare i cavi dalla scrivania con la combo HP 230 (Amazon)
HP 230 Combo è il set perfetto di mouse e tastiera wireless dalla qualità elevata e il prezzo regalo: completi e comodissimi.
22€ per eliminare i cavi dalla scrivania con la combo HP 230 (Amazon)
Con la combo HP 230 eliminare ogni genere di cavo dalla scrivania è semplice. Finalmente un set che ti offre mouse e tastiera e wireless a prezzo pazzesco. Non solo, sono qualitativamente ottimi e offrono tutto quello di cui hai bisogno per una digitazione e un utilizzo del computer senza difetti. Li acquisti con uno sconto del 18% su Amazon. Mettili subito in carrello a 22,89 euro invece di 27,90 euro e non perdere l’occasione.

La combo HP 230 è l’unione perfetta per mettere un po’ di ordine sulla scrivania. Se da tempo stai contemplando la possibilità di eliminare i cavi e rendere il tuo spazio più funzionale, questo set ti offre sia tastiera che mouse. Si connettono sfruttando un unico Dongle USB fornito in confezione. In questo modo non solo li puoi abbinare a qualunque dispositivo, anche se più obsoleto, ma sono anche altamente compatibili.

La tastiera è con layout QWERTY italiano esteso. Ciò significa che hai a disposizione tutti i tasti comuni e in aggiunta il tastierino numerico sulla destra, molto utile quando hai a che fare con i fogli di calcolo come Excel. Silenziosa e con un design grazie a cui la digitazione è fluida e naturale, non pecca di tasti funzione i quali vengono abbinati ai comandi per la gestione dei multimedia. Sempre sulla parte destra, poi, hai 3 LED che ti indicano gli stati della tastiera come se hai attivato il caps lock. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, hai a disposizione 16 mesi con 2 batterie AAA.

Il mouse, invece,  è molto semplice ma è stato concepito in tale maniera per permetterti di usarlo sia con mano destra che con mano sinistra. I tasti sono i classici tre ossia clic destro, sinistro e rotellina di scorrimento. La sua autonomia, infine, è di 12 mesi con una sola batteria AA.

Metti in carrello a soli 22,89 euro su Amazon il tuo set HP 230 e non perdere questo sconto eccellente.

Pubblicato il 3 set 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
3 set 2025
