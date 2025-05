25 anni di VoIP made in Italy: la crescita di MessageNet tra innovazione e affidabilità

MessageNet festeggia un importante compleanno: compie 25 anni. Si tratta di un traguardo che non rappresenta solo una ricorrenza simbolica: è la conferma del ruolo centrale che MessageNet ha saputo conquistare nel panorama della telefonia VoIP per il mondo business. Nata da una visione pionieristica della comunicazione su IP, l’azienda ha mantenuto una crescita organica e coerente, costruendo nel tempo una piattaforma tecnologica completamente indipendente, orientata a performance, sicurezza e affidabilità.

Infrastruttura evoluta e qualità end-to-end: il cuore del modello MessageNet

L’elemento distintivo che ha permesso a MessageNet di consolidare la propria posizione, è il controllo totale sull’infrastruttura VoIP messa a disposizione dei clienti: data center localizzati in Italia, stack software sviluppato internamente, gestione autonoma del traffico SIP e un approccio progettuale che mette la qualità al centro.

L’architettura sviluppata in-house da MessageNet non solo garantisce una latenza contenuta e un’elevata qualità audio, ma consente anche la piena conformità a normative di sicurezza e requisiti di business continuity, rendendo la piattaforma ideale per contesti ad alta criticità operativa.

mTalk: la telefonia aziendale diventa (anche) mobile

Tra le soluzioni simbolo dell’ecosistema MessageNet spicca mTalk, app VoIP che permette di utilizzare il numero aziendale fisso direttamente da smartphone e tablet, senza compromessi su funzionalità e sicurezza.

Compatibile con i terminali Android e iOS, mTalk consente una gestione avanzata delle chiamate all’interno di un’interfaccia semplice, ma altamente professionale. L’uso di protocolli crittografici e meccanismi di autenticazione sicura garantiscono un elevato livello di protezione contro intercettazioni e abusi.

La ridondanza geografica dei nodi di rete e il bilanciamento intelligente del traffico fanno di mTalk una soluzione resiliente, adatta a supportare i requisiti più stringenti.

mTalk di MessageNet non è una semplice app VoIP, ma una soluzione evoluta e professionale progettata per supportare la comunicazione aziendale in ogni contesto. Trasforma il numero fisso in uno strumento utilizzabile anche in mobilità, permettendo di ricevere e gestire le chiamate direttamente dallo smartphone, in totale libertà.

Gratuita per gli utenti SmartNumber Pro (ne parliamo più avanti), mTalk offre un set completo di funzionalità avanzate come inoltro chiamate, risposte automatiche, audio cristallino e un’interfaccia semplice da configurare e utilizzare. La piena integrazione con il VoIP MessageNet assicura prestazioni elevate e continuità del servizio.

L’app mTalk è ottimizzata per i sistemi operativi Android e Apple, offrendo una compatibilità totale e un’esperienza fluida. mTalk è la scelta perfetta per professionisti e aziende che cercano uno strumento efficace, conveniente e sempre al passo con le esigenze della comunicazione moderna.

SmartNumber Pro: la linea VoIP per lavorare ovunque

Accanto all’app mTalk, il servizio SmartNumber Pro costituisce la spina dorsale dell’offerta MessageNet: gli utenti possono infatti contare su una linea telefonica professionale pensata per unire mobilità e versatilità.

Il servizio VoIP SmartNumber Pro può essere utilizzato con telefoni IP tradizionali o direttamente sui dispositivi mobili tramite mTalk, offrendo un’esperienza fluida e omogenea indipendentemente dal contesto operativo.

SmartNumber Pro consente di:

Gestire le chiamate ovunque : il numero aziendale segue l’utente, che sia in ufficio, in viaggio o lavori in modalità remota.

: il numero aziendale segue l’utente, che sia in ufficio, in viaggio o lavori in modalità remota. Configurare tutto da mobile : è sufficiente uno smartphone per personalizzare la linea.

: è sufficiente uno smartphone per personalizzare la linea. Gestire traffico ILLIMITATO: SmartNumber Pro è disponibile in tre versioni, per rispondere al meglio alle esigenze di aziende diverse per dimensioni e tipo di attività. Le tre versioni differiscono per quantità di canali.

Compatibile con i principali standard e dispositivi (3CX, Asterisk, FreePBX, Fritz!, Cisco, Linksys, Grandstream, Gigaset,…), SmartNumber Pro si adatta a ogni ecosistema aziendale, semplificando l’adozione anche in ambienti misti o legacy.

Offerta Speciale 25° Anniversario: -34% su tutti i piani VoIP MessageNet

Per celebrare lo storico traguardo dei primi 25 anni di attività, MessageNet lancia una promozione esclusiva pensata per aziende, liberi professionisti e team che vogliono far evolvere la propria comunicazione con una soluzione VoIP di nuova generazione.

✅ Fino al 31/05/2025, è possibile approfittare di uno sconto del 34% su tutti i piani di fonia VoIP (promo code: SNPROPI34525 ):

Attiva una nuova linea VoIP professionale

Scegli un numero geografico italiano o mantieni il tuo attuale numero fisso

Integra la soluzione con centralini virtuali o gateway esistenti

Accedi subito a funzionalità avanzate come mTalk, SmartNumber Pro e strumenti di comunicazione unificata

Tutto gestibile in cloud, da desktop o da smartphone

La promozione non è solo un’opportunità per ridurre i costi della telefonia aziendale, ma anche per passare a un’infrastruttura più sicura, scalabile e moderna, con il supporto diretto di un provider italiano che sviluppa internamente le proprie soluzioni.

📌 Chi può aderire: imprese di ogni dimensione, liberi professionisti, startup, associazioni, enti e chiunque voglia migliorare la qualità delle proprie comunicazioni.

🔒 Senza vincoli nascosti: massima trasparenza contrattuale, supporto diretto, policy orientate al cliente.

➡️ Per maggiori informazioni sullo sconto del 34% praticato da MessageNet, basta fare riferimento a questa pagina.

Ecosistema MessageNet ideale per freelance, PMI e grandi organizzazioni

Le soluzioni MessageNet si prestano a una vasta gamma di scenari applicativi:

Professionisti e microimprese : possono mantenere un numero fisso professionale accessibile ovunque, migliorando l’immagine e la reperibilità senza investimenti infrastrutturali.

e : possono mantenere un numero fisso professionale accessibile ovunque, migliorando l’immagine e la reperibilità senza investimenti infrastrutturali. Team distribuiti e smart worker : gestiscono in modo coordinato le comunicazioni interne ed esterne, anche senza sede fisica.

e : gestiscono in modo coordinato le comunicazioni interne ed esterne, anche senza sede fisica. Organizzazioni con personale sul campo : tecnici, venditori e consulenti restano connessi con clienti e colleghi in qualsiasi situazione.

con : tecnici, venditori e consulenti restano connessi con clienti e colleghi in qualsiasi situazione. Startup e nuove aziende: attivano una presenza telefonica solida e professionale in tempi rapidi, con costi contenuti e strumenti avanzati.

25 anni di innovazione continua: da FaxIn a SmartNumber Pro

La storia di MessageNet è costellata di innovazioni significative nel mondo delle comunicazioni digitali. Dalla nascita con il servizio FaxIn nel 1999, l’azienda ha progressivamente ampliato il proprio portafoglio con:

SmartNumber (2004) – la prima linea VoIP italiana per privati e aziende;

SmartSMS (2005) – invio SMS da PC;

mTalk (2011) – l’app che unisce mobilità e telefonia fissa;

Taglia Canone (2015) – per abbandonare il canone telefonico tradizionale;

Lyber (2017) – il numero con assistente virtuale integrato;

SmartNumber PRO e Business (2022) – linee VoIP multi-canale e ad alta disponibilità.

Una traiettoria sviluppata sulla capacità di anticipare le esigenze del mercato, con un DNA fortemente tecnico e indipendente, che fa dell’innovazione un processo interno e costante.

Conclusioni

I 25 anni di MessageNet sono dimostrazione lampante di un percorso solido, visionario e orientato all’eccellenza tecnologica. L’azienda ha saputo evolversi anticipando i cambiamenti del mercato, puntando su una completa autonomia infrastrutturale, su un approccio progettuale rigoroso e su soluzioni VoIP capaci di adattarsi a ogni contesto professionale.

Dalla nascita con FaxIn fino allo sviluppo di servizi avanzati come SmartNumber Pro e l’app mTalk, MessageNet ha costruito un ecosistema completo, sicuro e performante, pensato per soddisfare le esigenze di freelance, PMI e grandi organizzazioni. Il tutto con una filosofia chiara: offrire strumenti di comunicazione professionale che semplificano il lavoro, ovunque ci si trovi.

La promozione speciale del 25° anniversario rappresenta un’occasione ideale per scoprire o rinnovare la fiducia in una realtà tutta italiana che, grazie alla propria indipendenza tecnologica, continua a essere punto di riferimento per chi cerca qualità, affidabilità e innovazione nella telefonia IP.

In collaborazione con MessageNet