2,5 GBPS senza limiti in offerta con la fibra WindTre

La fibra di WindTre è passata alla velocità a 2,5 GBPS senza limiti. L’offerta è conveniente sia per chi è già cliente mobile del gestore e sia per chi non lo è grazie a vari sconti.

Le tariffe di WindTre per la linea fissa sono ben quattro, ma la migliore è sicuramente Super Fibra Unlimited, da attivare in questa pagina.

2,5 GBPS senza limiti con WindTre

Chi è cliente mobile di WindTre, come dicevamo, può accedere ai piani tariffari pagando di meno rispetto a chi non lo è.

Tra le varie proposte da parte dell’operatore arancione, quella più conveniente in termini di costo mensile è a 22,99 euro al mese.

Poi c’è la Super Fibra Unlimited a 26,90 euro al mese, conveniente rispetto alla prima perché sono previste le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali se attivata online QUI.

In tutte e due le offerte è incluso il modem Wi-Fi 6, la velocità di navigazione a 2,5 GBPS senza limiti e un anno di abbonamento ad Amazon Prime, tra cui 16 big match della Champions League del mercoledì sera.

Volendo, si può anche attivare Super fibra & Netflix, la quale ha un costo mensile di 33,99 euro sempre con la stessa velocità di navigazione e un anno di Amazon Prime, a cui si aggiunge ovviamente il piano standard Netflix.

Inoltre, tutti i piani tariffari sopra citati prevedono Giga illimitati gratis ogni mese su tutte le SIM attivate, indipendentemente alle offerte mobili scelte.

Nel caso in cui il domicilio non sia stato ancora raggiunto dall’infrastruttura fibra FTTH oppure sia raggiunto dalle aree bianche, i costi sono diversi.

Per quanto riguarda il modem per navigare da casa, è proposto in vendita abbinata al prezzo di 5,99 euro al mese, che è già incluso nel costo totale dell’offerta per 48 mesi.

Il servizio di assistenza per l’eventuale riparazione o sostituzione del modem dovuto a guasti o malfunzionamenti è gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.