3 mesi di Apple Arcade gratis: ora è possibile con questa promo

Apple Arcade è il servizio in abbonamento con cui Apple mette a disposizione dei suoi utenti oltre 200 giochi, senza pubblicità e senza acquisti in-game, da giocare su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Il servizio ha un costo di 6,99 euro al mese ma è possibile oggi ottenere fino a 3 mesi gratis, senza alcun vincolo.

Ci sono due promozioni da sfruttare: la prima consente a tutti gli utenti che acquistano (entro il 30 giugno) un nuovo dispositivo a scelta tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV di ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade. La seconda promozione, invece, consente ai nuovi utenti di ottenere 1 mese gratis completando l’iscrizione ad Apple Arcade.

Apple Arcade è gratis: fino a 3 mesi di accesso a costo zero

Come anticipato in precedenza, ci sono 2 metodi per ottenere Apple Arcade gratis. Il primo consente di ricevere 3 mesi gratis acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. La promozione in questione sarà accessibile direttamente dall’app del servizio, dopo aver attivato il nuovo dispositivo ed aver effettuato l’accesso con il proprio ID Apple. È necessario, in ogni caso, che il prodotto venga acquistato da un rivenditore autorizzato da Apple Italia. La seconda promozione è disponibile per tutti: basta creare un nuovo account per accedere alla prova gratuita di un mese (chi ha già usufruito della prova gratuita, invece, non potrà accedere a questa promo).

Entrambe le offerte consentono l’accesso a tutto il catalogo di Apple Arcade, composto da oltre 200 giochi, senza pubblicità e senza acquisti in-game. Terminato il periodo gratuito, il servizio si rinnoverà al costo di 6,99 euro al mese, senza alcun vincolo di permanenza per l’utente che, in qualsiasi momento, può interrompere il rinnovo automatico. Per i dettagli completi sul servizio di Apple è possibile premere sul box qui di sotto.