DAZN Start a 9,99 euro al mese: la miglior offerta per basket e volley

DAZN ha lanciato le nuove offerte per i piani annuali delle sue proposte. In questo caso ti segnaliamo l’interessante sconto sul piano DAZN Start che può essere tuo a soli 9,99 euro al mese per 12 mesi se attivi il piano annuale con pagamento dilazionato.

Cosa ti offre il piano DAZN Start

DAZN Start nasce per soddisfare le esigenze degli utenti interessati allo sport internazionale con la presenza del grande basket italiano ed europeo, il meglio del volley, la UFC, la Boxe, alcune partite delle NFL, il calcio femminile e altro ancora. Questi infatti i contenuti:

Visione in contemporanea su 1 rete domestica

Basket con Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, FIBA Eurobasket e FIBA Women’s Eurocup 2025

con Serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, FIBA Eurobasket e FIBA Women’s Eurocup 2025 La Champions League femminile di calcio

Volley con Serie A1, SuperLega, Champions League, VNL, Mondiali e Mondiali per Club

con Serie A1, SuperLega, Champions League, VNL, Mondiali e Mondiali per Club UFC , il meglio della boxe italiana e matchroom

, il meglio della boxe italiana e matchroom Una selezione di partite NFL

Tutto questo può essere tuo al prezzo vantaggioso di soli 9,99 euro al mese attivando il piano annuale con pagamento dilazionato ogni 30 giorni. Il modo migliore per fare una scorpacciata di grande sport internazionale, specie se sei appassionato di basket e volley.