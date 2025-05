Internazionali di Roma: i match più interessanti del 13 maggio

Il tabellone degli Internazionali di Roma (Internazionali BNL d’Italia) entra nella sua fase più calda: tocca ai big scendere in campo per guadagnare l’accesso alla fase finale del torneo di tennis. Diamo uno sguardo al programma di oggi, martedì 13 maggio, con un’attenzione particolare ai match più interessanti del calendario per il singolare maschile e per il singolare femminile. Ti ricordiamo che li puoi vedere tutti in streaming su NOW, direttamente in TV o sul display dei tuoi dispositivi.

Il programma degli Internazionali di Roma: martedì 13 maggio

Per quanto riguarda gli atleti italiani, gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, su Lorenzo Musetti e su Jasmine Paolini. Purtroppo, Matteo Berrettini si è ritirato. Nella seconda e ultima settimana della competizione, sul fondo rosso del Foro Italico si sfidano le migliori racchette del mondo, nel tentativo di allungare le mani sul trofeo valido per i circuiti ATP Tour Masters 1000 e WTA 1000. Non perdere nemmeno una sfida in diretta con la piattaforma di Sky.

Ricordiamo che le finalissime sono in programma per domenica 18 (maschile) e sabato 17 maggio (femminile). Ecco il programma di martedì 13 maggio. Gli orari sono da considerare stimati.

Singolare maschile, ottavi di finale

Draper-Mouter (ore 11:00);

Khachanov-Alcaraz (ore 11:00);

Hurkacz-Mensik (ore 12:10);

Musetti-Medvedev (ore 14:00);

Sinner-Cerundolo (ore 15:00);

Fils-Zverev (ore 17:00);

Paul-de Minaur (ore 18:10);

Munar-Ruud (ore 20:30).

Singolare femminile, quarti di finale

Paolini-Shnaider (ore 13:00);

Peyton Stearns-Svitolina (ore 19:00).

Da tenere d’occhio anche Musetti-Sonego contro Hellovaara-Patten nel doppio maschile (ore 15:40) e Grant-Pigato contro Eala-Gauff nel doppio femminile (ore 13:00).

Puoi vedere il torneo di Roma (Internazionali BNL d’Italia) e tutti gli altri appuntamenti più importanti del grande tennis mondiale con il pass Sport di NOW. Ci sono anche le gare della Formula 1 e della MortoGP, le partite di Serie A, Serie C, Premier League e Bundesliga, il tutto al prezzo mensile di soli 14,99 euro se attivi l’abbonamento annuale.