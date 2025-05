Internazionali di Roma 2025: i match più interessanti e come vederli in diretta streaming

Tutti gli appassionati di tennis a livello mondiali sono sintonizzati sugli Internazionali di Roma 2025, l’ultima tappa prima del Roland Garros. Questo torneo mondiale è iniziato il 6 maggio scorso e terminerà il prossimo 18 maggio. Per vedere i match in diretta streaming è necessario avere un abbonamento attivo con NOW a partire da soli 14,99 euro al mese.

Per accedere al grande tennis con NOW è necessario attivare NOW PASS SPORT che è in offerta a soli 14,99 euro al mese, con permanenza minima di 12 mesi. Altrimenti, senza alcun vincolo ti costa 24,99 euro al mese. Potrai vedere in diretta esclusiva anche la Formula 1 e la MotoGP oltre che alcune partite di Serie A e tanto altro sport, come la NBA e il Golf.

Internazionali di Roma 2025: i match più interessanti

In questo modo da oggi e fino alla fine del torneo avrai accesso a tutti i match incredibili:

Domenica 11/05/25 Diurna

11:00 Singolare ATP – Singolare WTA Serale

19:00 Singolare ATP – Singolare WTA

Lunedì 12/05/25 Diurna

11:00 Singolare ATP – Ottavo di Finale Singolare WTA Serale

19:00 Singolare ATP – Ottavo di Finale Singolare WTA

Martedì 13/05/25 Diurna

11:00 Ottavo di Finale Singolare ATP – Quarto di Finale Singolare WTA Serale

19:00 Ottavo di Finale Singolare ATP – Quarto di Finale Singolare WTA

Mercoledì 14/05/25 Diurna

13:00 Quarto di Finale Singolare ATP – Quarto di Finale Singolare WTA Serale

19:00 Quarto di Finale Singolare ATP – Quarto di Finale Singolare WTA

Giovedì 15/05/25 Diurna

13:00 Quarto di Finale Singolare ATP – Semifinale Singolare WTA Serale

19:00 Quarto di Finale Singolare ATP – Semifinale Singolare WTA

Venerdì 16/05/25 Diurna

13:30 Semifinale Singolare ATP – Semifinale Doppio WTA Serale

19:00 Semifinale Singolare ATP – Semifinale Doppio WTA

Sabato 17/05/25 Diurna

12:00 Finale Singolare WTA – Semifinali Doppio ATP

Domenica 18/05/25 Diurna

12:00 Finale Singolare ATP – Finale Doppio ATP – Finale Doppio WTA