3 mesi di streaming gratis su Apple Music: attivali ora

Non lasciarti sfuggire l’occasione di attivare subito ben 3 mesi di streaming gratis su Apple Music, per poter trascorrere il Natale e tutto il periodo delle festività in compagnia della tua musica preferita. La promozione, che rimarrà disponibile ancora solo per pochi giorni, offre l’accesso completo e senza limitazioni all’intero catalogo della piattaforma, composto da oltre 100 milioni di brani da ascoltare ovunque vorrai, a casa oppure in viaggio. Puoi iniziare ora per una full immersion nelle playlist natalizie pronte da riprodurre.

Ascolta le playlist di Natale gratis su Apple Music

Nessuna pubblicità, tutte le nuove uscite del mercato discografico, un’area VIP ricca di contenuti esclusivi, la funzionalità Sing per cantare seguendo i testi delle canzoni, l’ascolto condiviso e molto altro ancora: i vantaggi sono davvero tanti, inclusa la possibilità di eseguire il download per la riproduzione in modalità offline, quando non c’è la connessione Internet (ad esempio in aereo). La compatibilità è garantita con ogni device e sistema operativo, non solo quelli della mela morsicata, ma anche PC, Android, smart speaker e console videoludiche. Non è prevista alcuna spesa: scopri di più sulla pagina dedicata.

Attenzione: la promozione in corso rimarrà disponibile ancora solo per pochi giorni, più precisamente fino al 7 gennaio 2025. Se sei interessato, ti consigliamo di non lasciartela sfuggire e di attivarla subito. È valida solo per i nuovi abbonamenti.

In definitiva, ricapitolando, Apple Music ti offre la possibilità di ottenere ben 3 mese gratis per l’accesso completo e senza pubblicità a tutte le funzionalità e all’intero catalogo della piattaforma. Devi solo registrare il tuo account. Deciderai poi con calma se proseguire con il rinnovo o annullare la sottoscrizione prima della scadenza, senza alcuna spesa.